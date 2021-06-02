وجدة .. بعوي يعلن ترشيحه للجهة خلال لقاء تواصلي مع المجتمع المدني
عقد عبد النبي بعوي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات وعضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، يوم الثلاثاء فاتح يونيو الجاري، لقاء تواصليا مع عدد من فعاليات المجتمع المدني، حيث تم تبادل الآراء حول مختلف القضايا الهامة التي تشغل ساكنة مدينة وجدة.
وشهد اللقاء التواصلي، مناقشة مستفيضة لما يتطلع إليه المواطنين بمدينة وجدة وما يحتاجه المواطن من تغيير على مستوى كافة الأصعدة، خاصة على مستوى مختلف المجالس المنتخبة.
وعرف اللقاء أيضا، حضور رجال ونساء أكفاء مشهود لهم بالتواصل الدائم مع الساكنة و العمل الجاد لتحقيق مطالبهم الإدارية والاجتماعية والاقتصادية الأساسية.
وشكر الحاضرون للقاء، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات وعضو المكتب السياسي لـ”الجرار” عبد النبي بعوي لفتحه المجال لمختلف آرائهم واقتراحاتهم.
وأكد ذات الحاضرون، على استعدادهم التام بكل عزم وحزم لدعم اقتراحات عبد النبي بعوي، الذي لا طالما خدم مدينة وجدة ومواطنيها محليا إقليميا وجهويا.
2 تعليقات
يعتبر من اكبر الباترون المتوحشين اللدين ينهبون فلوس المستضعفين داخل شركته يريد الترشح مرة اخرى لكي ينهب ممتلكات الجهة لم يحقق اي انجاز لجهة الشرق اقتصاد محلي ضعيف و حالة اجتماعية مزرية همه هو واخواته النهب فقط كيف لشخص مستواه الدراسي ضعيف يكون رايس جهة
الأقلام المأجورة .إنسان كيخدم لراسو رئيس الجهة كيفوت لراسو جميع المشاريع .زد على ظالك الاراضي على هوامش مظيتة وجدة خداها باطل كيبيغ برطمة 25 مليون يمص دم المساكين .انسان دير الحصانة مشاريع مكيخلص عليها حتى ضريبة .لعنة لله عليكم