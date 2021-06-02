ضمنهم موظف أمن.. توقيف 3 أشخاص بتهمة الابتزاز بالبيضاء

هبة بريس - الرباط

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الأربعاء، وذلك لتحديد ظروف وملابسات الاشتباه في تورط ثلاثة أشخاص، من بينهم مقدم شرطة يعمل بمدينة المحمدية، في قضية تتعلق بالابتزاز.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء كانت قد توصلت بشكاية من الضحية المفترض الذي يدّعي تعرضه للتهديد والابتزاز في مبلغ مالي من قبل موظف الشرطة، بدعوى إجباره على الوفاء بالتزام مالي يربطه بالمشتبه فيه الثاني.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم توقيف موظف الشرطة والمشتبه فيه الثاني وكذا شخص ثالث يشتبه في علاقته المفترضة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا الوقوف على حقيقة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم.

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