إبراهيم غالي

برلماني إسباني: “غالي دخل بلادنا في الظلام و غادرها في الظلام و هذا أمر سيء”

2021-06-02 / 2:17 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

فجر السياسي الإسباني جارسيا ايجيا جدلا سياسيا كبيرا في إسبانيا بعد أن اتهم حكومة بلده بكونها عجزت عن كسب تأييد المنتظم الدولي و الأوروبي بالأخص في أزمتها مع المغرب.

و قال زعيم حزب الشعب الإسباني جارسيا إيجيا بأن حكومة سانشيز فشلت في استقطاب الدعم الدولي خلال الأزمة مع المغرب و هذا يظهر ضعف الخارجية الإسبانية، داعيا في الوقت ذاته لاستقالة أرانشا جونزاليس وزيرة الخارجية.

تصريحات السياسي الإسباني السالف الذكر لم تتوقف عند هذا الحد، بل قال أيضا بأن المتهم غالي زعيم البوليساريو دخل إسبانيا في الظلام و غادرها في الظلام.

و اعتبر المتحدث ذاته من خلال تصريحات نقلتها الصحافة الإسبانية بأن دخول غالي للتراب الإسبانية بالطريقة التي بات الكل يعرفها و خروجه منها في الظلام هو أمر سيء و ليس في صالح إسبانيا أبدا.

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تعليق واحد

  1. أتعجب عندما أسمع مسؤولين مغاربة يقولون العلاقات الإستراتيجية مع إسبانيا أول مرة أسمع بلد يقيم علاقات إستراتجية مع بلد آخر يحتل أرضه
    لم أفهم شراء السلاح من إسبانيا كيف نمكنهم من معرفة ما لدينا من سلاح
    يجب على المسؤولين أن يكفوا عن قول هذه الترهات وإذا لم تكن لذيهم الشجاعة للمطالبة بالمدينتين فأضعف الإيمان أن يكفوا عن وصف العلاقة مع إسبانيا بالإستراتيجية
    إسبانيا ليس من مصلحتها أي يحل مشكل الصحراء لأن ذلك يعني فتح مشكل سبتة ومليلية نفس سياسة الشيطان المتبعة من الجزائر في مايخص الصحراء الشرقية
    الآن واضح أن اللصوص تحالفوا ضد بلدنا فماذا نحن فاعلون
    هل نستمر في الأخطاء التي إرتكبها المسؤولون في بلدنا مثل خرجات العبقري العثماني بتهنئة حماس بالإنتصار على إسرائيل وهي منضمة مصنفة إرهابية من قبل أمريكا أو السماح لألاف القاصرين بالمرور لسبتة في مشهد شوه سمعة بلدنا وأدى ألى تعاطف أوروبا مع إسبانيا أو الإلتزام بالحياد في الأزمة الخليجية وفقدان دعم السعودية و الأمارات اللتان تعترفان بمغربية الصحراء
    يبدو أننا كمن يحارب الطواحين فتحنا عدة جبهات مع أعدائنا وخسرنا دغم حلفائنا

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