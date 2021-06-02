برلماني إسباني: “غالي دخل بلادنا في الظلام و غادرها في الظلام و هذا أمر سيء”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

فجر السياسي الإسباني جارسيا ايجيا جدلا سياسيا كبيرا في إسبانيا بعد أن اتهم حكومة بلده بكونها عجزت عن كسب تأييد المنتظم الدولي و الأوروبي بالأخص في أزمتها مع المغرب.

و قال زعيم حزب الشعب الإسباني جارسيا إيجيا بأن حكومة سانشيز فشلت في استقطاب الدعم الدولي خلال الأزمة مع المغرب و هذا يظهر ضعف الخارجية الإسبانية، داعيا في الوقت ذاته لاستقالة أرانشا جونزاليس وزيرة الخارجية.

تصريحات السياسي الإسباني السالف الذكر لم تتوقف عند هذا الحد، بل قال أيضا بأن المتهم غالي زعيم البوليساريو دخل إسبانيا في الظلام و غادرها في الظلام.

و اعتبر المتحدث ذاته من خلال تصريحات نقلتها الصحافة الإسبانية بأن دخول غالي للتراب الإسبانية بالطريقة التي بات الكل يعرفها و خروجه منها في الظلام هو أمر سيء و ليس في صالح إسبانيا أبدا.

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