إبراهيم غالي

برلماني إسباني: “غالي دخل بلادنا في الظلام و غادرها في الظلام و هذا أمر سيء”

2021-06-02 / 2:17 مساءً
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

فجر السياسي الإسباني جارسيا ايجيا جدلا سياسيا كبيرا في إسبانيا بعد أن اتهم حكومة بلده بكونها عجزت عن كسب تأييد المنتظم الدولي و الأوروبي بالأخص في أزمتها مع المغرب.

و قال زعيم حزب الشعب الإسباني جارسيا إيجيا بأن حكومة سانشيز فشلت في استقطاب الدعم الدولي خلال الأزمة مع المغرب و هذا يظهر ضعف الخارجية الإسبانية، داعيا في الوقت ذاته لاستقالة أرانشا جونزاليس وزيرة الخارجية.

تصريحات السياسي الإسباني السالف الذكر لم تتوقف عند هذا الحد، بل قال أيضا بأن المتهم غالي زعيم البوليساريو دخل إسبانيا في الظلام و غادرها في الظلام.

و اعتبر المتحدث ذاته من خلال تصريحات نقلتها الصحافة الإسبانية بأن دخول غالي للتراب الإسبانية بالطريقة التي بات الكل يعرفها و خروجه منها في الظلام هو أمر سيء و ليس في صالح إسبانيا أبدا.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وجدة .. بعوي يعلن ترشيحه للجهة خلال لقاء تواصلي مع المجتمع المدني

وجدة .. بعوي يعلن ترشيحه للجهة خلال لقاء تواصلي…

2021-06-02 / 4:01 مساءً
Photo of ناشط جزائري يهاجم بلده: النظام استأجر طائرة من أموال الشعب لنقل غالي

ناشط جزائري يهاجم بلده: النظام استأجر طائرة من أموال…

2021-06-02 / 1:01 مساءً
Photo of في بلاغ مشترك.. البيجيدي والحركة الشعبية: نرفض الاستفزازات الاسبانية

في بلاغ مشترك.. البيجيدي والحركة الشعبية: نرفض الاستفزازات الاسبانية

2021-06-02 / 12:38 مساءً
Photo of بعد “تهريب” غالي.. حزب إسباني يطالب وزيرة الخارجية بالاستقالة

بعد “تهريب” غالي.. حزب إسباني يطالب وزيرة الخارجية بالاستقالة

2021-06-02 / 11:49 صباحًا
Photo of وهبي يجتمع بمرشحي “البام” للانتخابات بجهة الرباط سلا القنيطرة

وهبي يجتمع بمرشحي “البام” للانتخابات بجهة الرباط سلا القنيطرة

2021-06-02 / 11:12 صباحًا
Photo of وصول زعيم البوليساريو إلى الجزائر قادما من إسبانيا

وصول زعيم البوليساريو إلى الجزائر قادما من إسبانيا

2021-06-02 / 10:16 صباحًا
Photo of الأحرار: المغرب تحمل دوما كلفة التخفيف من أزمة المهاجرين

الأحرار: المغرب تحمل دوما كلفة التخفيف من أزمة المهاجرين

2021-06-02 / 9:19 صباحًا
Photo of إعلام إسباني: زعيم البوليساريو قد يغادر إسبانيا خلال ساعات

إعلام إسباني: زعيم البوليساريو قد يغادر إسبانيا خلال ساعات

2021-06-01 / 6:00 مساءً
Photo of بنموسى: تقرير النموذج التنموي ارتكز على مساهمات كل الأطراف

بنموسى: تقرير النموذج التنموي ارتكز على مساهمات كل الأطراف

2021-06-01 / 5:55 مساءً
Photo of المغرب: نأسف لاستغلال إسبانيا لقضية الهجرة وسنقدم الردود المناسبة

المغرب: نأسف لاستغلال إسبانيا لقضية الهجرة وسنقدم الردود المناسبة

2021-06-01 / 5:03 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق