إسحاق هرتسوغ

الكنيست ينتخب إسحق هرتسوغ رئيسا لإسرائيل

2021-06-02 / 1:57 مساءً
2
هبة بريس - وكالات

انتخب الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الزعيم السابق لحزب العمل إسحاق هرتسوغ، رئيسا خلفا لرؤوفين ريفلين الذي تولى المنصب في يوليوز 2014، وسيغادره الشهر المقبل.

وتنافس على المنصب كل من إسحاق هرتسوغ ومريام بيرتس، وكانت المرة الأولى التي يتنافس فيها مرشحان ليس بينهما عضو حالي في الكنيست.

وإثر فوزه بالانتخابات، سيصبح هيرتزوغ الرئيس الحادي عشر للدولة العبرية، بعدما جرى الانتخاب عن طريق الاقتراع السري من قبل 120 مشرعا.

وصوت 87 عضوا في الكنيست لصالح هيرتزوغ الذي يبلغ 60 عاما، بينما حصلت منافسته مريام بيريز، على 27 صوتا.

ومن المرتقب أن يتولى هرتسوغ منصب رئيس إسرائيل بدءًا من التاسع يوليو المقبل، وتمتد ولايته لمدة سبعة أعوام.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مسؤول كبير: لبنان على مشارف الانهيار الكامل

مسؤول كبير: لبنان على مشارف الانهيار الكامل

2021-06-02 / 6:19 مساءً
Photo of أردوغان ل”أمريكا : أنا صديق قيم.. لا تفقدوني

أردوغان ل”أمريكا : أنا صديق قيم.. لا تفقدوني

2021-06-02 / 10:51 صباحًا
Photo of إطلاق نار بمركز إطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية

إطلاق نار بمركز إطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية

2021-06-01 / 9:55 مساءً
Photo of الصين تُسجل أول إصابة بشرية بسلالة من إنفلونزا الطيور

الصين تُسجل أول إصابة بشرية بسلالة من إنفلونزا الطيور

2021-06-01 / 9:02 مساءً
Photo of الصحة العالمية تُحدد 4 نسخ من فيروس كورونا “تثير قلقا خاصا”

الصحة العالمية تُحدد 4 نسخ من فيروس كورونا “تثير…

2021-06-01 / 8:36 مساءً
Photo of ضمنها المغرب.. روسيا تعلن استئناف رحلاتها الجوية مع 8 دول

ضمنها المغرب.. روسيا تعلن استئناف رحلاتها الجوية مع 8…

2021-06-01 / 9:33 صباحًا
Photo of الصين تدعو الولايات المتحدة إلى عدم “تسييس” التحقيق في منشأ فيروس كورونا

الصين تدعو الولايات المتحدة إلى عدم “تسييس” التحقيق في…

2021-05-31 / 9:46 مساءً
Photo of ماكرون: تجسس الولايات المتحدة على حلفائها الأوروبيين أمر مرفوض

ماكرون: تجسس الولايات المتحدة على حلفائها الأوروبيين أمر مرفوض

2021-05-31 / 7:01 مساءً
Photo of بعد عقود من المنع.. الصين تسمح للمتزوجين بإنجاب 3 أطفال

بعد عقود من المنع.. الصين تسمح للمتزوجين بإنجاب 3…

2021-05-31 / 11:12 صباحًا
Photo of صحيفة عبرية: انطلاق رحلات مباشرة بين إسرائيل ومراكش شهر يوليوز

صحيفة عبرية: انطلاق رحلات مباشرة بين إسرائيل ومراكش شهر…

2021-05-31 / 10:39 صباحًا

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق