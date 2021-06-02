إتحاد مغاربة “كاتالونيا” ينفي حشد المغرب لجاليته من أجل مساندة إنفصاليي “كاتالونيا”

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

إستنكر بلاغ صادر عن “إتحاد مغاربة كاتالونيا” محاولة التشهير التي نشرت في إحدى الصحف الإسبانية تزعم “أن المغرب حشد جاليته لدعم إنفصاليي كاتالونيا ” بسبب قضية المجرم “غالي” .

وأكد البلاغ أن ما جادت به قريحة الصحفية الإسبانية “صونيا مورينو” في إحدى مقالات الرأي يعتبر مجانبا للصواب، لا بل ويضرب قيم التعايش والإندماج بين الجالية المغربية والمجتمع الإسباني.

وفيما يلي ننشر لكم نص البلاغ الذي جاء كالآتي :

“بعد نشر مقال رأي بعنوان “المغرب يحشد جاليته في كتالونيا لصالح الانفصال ردا على قضية غالي” ، يريد إتحاد مغاربة كتالونيا التعبير عن الآتي:

المجتمع من أصل مغربي في كتالونيا هو مجتمع شامل يتعاطف مع كل التيارات السياسية والأيديولوجية المختلفة ، دون أن تؤثر هذه التيارات الأيديولوجية أو الأشخاص الذين يتبنونها على الجالية بأكملها، وبالتالي ، لا توجد أيديولوجية أو توجه سياسي واحد أغلب. ولا مؤثر في بقية المجتمع.

المواطنون من أصل مغربي هم أشخاص استقروا في كاتالونيا لغرض وحيد هو الاندماج والبحث عن مستقبل لعائلاتهم.

تصريح “سونيا مورينو” في صحيفة وطنية مثل El Español ، قائلة إن الجالية ذات الأصل المغربي في “كاتالونيا” يتم حشدها لصالح الاستقلال ما هو سوى تحريف للحقيقة بطريقة غير عادلة وبشكل خطير ، و يعيق و يمنع التماسك الاجتماعي واندماج الجالية الموصومة أصلا بالإسلاموفوبيا و السينوفوبيا.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5