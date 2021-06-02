ناشط جزائري يهاجم بلده: النظام استأجر طائرة من أموال الشعب لنقل غالي

هبة بريس - الرباط

هاجم الناشط الجزائري شوقي بن زهرة، نظام العسكر، بسبب تورطه الفاضح في عملية نقل المجرم ابراهيم غالي للعلاج في اسبانيا على نفقة الشعب، وتهريبه مرة أخرى بطائرة مستأجرة الى الجزائر.

وفي هذا الصدد، قال الناشط شوقي بن زهر، النظام الجزائري إكترى طائرة خاصة فاخرة بعشرات آلاف اليورو من أموال الجزائريين لنقل زعيم البوليساريو إبراهيم غالي إلى الجزائر بعدما أعطت السلطات الإسبانية الضوء الأخضر لذلك، وأقلعت الطائرة على الساعة 01:40 من مطار “بومبلونا” متجهة إلى مطار بوفاريك.

وأضاف قائلا، “المحزن والمخزي لصورة بلدنا هو أنه كان من الممكن تجنب فضيحة رفض الجيش الإسباني دخول طائرة رئاسية جزائرية لإسبانيا، لو أن الجنرالات انتظروا بضع ساعات فقط فالطائرة الرئاسية انطلقت على الساعة 08:00 صباحا لمحاولة “تهريب” زعيم البوليساريو ظنا منهم أن القاضي الإسباني كان سيقوم بمتابعته لكن على الساعة 14:00 اتخذ القاضي قرار عدم اتخاذ اجراءات احترازية ضد إبراهيم غالي وصار بإمكانه مغادرة الأراضي الاسبانية”.

وتابع “إلى حد الساعة لم يصدر أي بيان من وزارة الخارجية الجزائرية على هذه الفضيحة التي ضربت مرة أخرى صورة الجزائر دوليا، بسبب نظام يتخذ اجراءات عشوائية وفاضحة.

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