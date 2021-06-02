في بلاغ مشترك.. البيجيدي والحركة الشعبية: نرفض الاستفزازات الاسبانية
جدد حزبا العدالة والتنمية والحركة الشعبية، خلال اللقاء التشاوري الذي جمع قيادتهما مساء أمس الثلاثاء، رفضهما للمواقف الاستفزازية والمسيئة الصادرة عن الحكومة الإسبانية ضد المملكة المغربية، في خرق سافر لعلاقات الشراكة وحسن الجوار.
ووفق بلاغ مشترك، فقد عبر الطرفان، عن انزعاجهما الشديد من “تلكؤ السلطات الإسبانية في المبادرة لمعالجة هذا الخطأ المتمثل في استقبال زعيم الانفصاليين بهوية مزورة والمتابع قضائيا في إسبانيا بجرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان.
وشددت قيادات الحزبان عن رفضها الشديد تحوير جوهر المشكل القائم في العلاقات المغربية الإسبانية إلى أزمة هجرة.
وأشار البلاغ، إلى أن الطرفين أكدا في هذا الإطار، تجندهما الدائم والموصول وراء جلالة الملك محمد السادس، لمجابهة كافة التحديات المرتبطة بملف وحدتنا الوطنية والترابية مثمنين كل المبادرات الدبلوماسية التي تتخذها بلادنا لإنهاء هذا النزاع المفتعل.
2 تعليقات
هههههه السياسة طلعات ساهلة ا الإخوان، حتى أنا نطلع نرفض ونتخلص سبعة ديال المليون. إلا ماجاكش السيناريو و الحوار و شنو تقول من عند الناس اللي حنا عارفينهم راك ما تهضرش ا السي العثماني لا انت لا الأحزاب ديال جوج دريال. كول الخبز و تكمش ا السي العثماني بحال خوتك.
اودي عطيونا تساع انثما راه السياسة الخارجية عندها ناسها الله احفضهم لينا وقادين على الاسبان واكتر منهم افوتهم لهيه اما انثما غير زيدو في نعاس تغطاو مزيان