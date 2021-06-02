الحياة تعود للشواطئ و مهنيون يعولون على “الويكاند” لتعويض الخسائر

هبة بريس - الدار البيضاء

بدأت الحياة تعود تدريجيا لشواطئ المملكة بعد قرار السلطات الرسمية القاضي بالسماح للمصطافين التوجه و السباحة في الشواطئ شريطة احترام التدابير الاحترازية و الوقائية.

قرار السلطات و الذي أتي ضمن حزمة إجراءات همت تخفيف تدابير الحجر الصحي، ساهمت في عودة الرواج نسبيا لبعض الأنشطة الموسمية التي كانت متوقفة بسبب تداعيات الجائحة.

و تنفس المهنيون الذي يشتغلون بالفضاءات الشاطئية الصعداء بعد القرار الأخير، فيما أوضح بعضهم أن عطلة نهاية الأسبوع القادمة ستشكل بداية صفحة جديدة في مسار استئناف نشاطهم.

و يعول المهنيون على فصل الصيف و خاصة عطل نهاية الأسبوع لتعويض الخسائر الفادحة التي تكبدوها جراء توقف أنشطتهم لأشهر عديدة، و منهم المقاهي و المطاعم المتواجدة بالشريط الساحلي و كذا أصحاب تأجير المظلات الشمسية و الشقق المفروشة و السباحين المنقدين الموسميين و باعة المثلجات و المواد الغذائية المتنقلين و غيرهم من الأشخاص الذين ينشطون بشكل أكبر في موسم الاصطياف.

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