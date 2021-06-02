وزيرة الخارجية الإسبانية

بعد “تهريب” غالي.. حزب إسباني يطالب وزيرة الخارجية بالاستقالة

2021-06-02 / 11:49 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

ساعات قليلة بعد تهريب المجرم ابراهيم غالي، من اسبانيا نحو الجزائر، في طائرة فرنسية مستأجرة، طالب حزب اسباني وزيرة الخارجية بتقديم استقالتها.

وحسب ما نقلته صحف اسبانية، فقد طلب الأمين العام لحزب الشعب ، تيودورو غارسيا إيجيا ، اليوم الأربعاء باستقالة أرانشا غونزاليس لايا من منصب وزير الخارجية بسبب الأزمة الدبلوماسية مع المغرب.

وفي هذا الصدد، قال السياسي الإسباني: “لم تدعمنا أي جهة أجنبية ، والآن هذا الرجل يغادر إسبانيا مع الظلامية … أعتقد أن وزيرة الخارجية يجب أن تستقيل.

وأضاف الأمين العام لحزب الشعب الاسباني، أن الاتحاد الأوروبي والمفوضية الاوروبية دعمت موقف اسبانيا بخصوص قضية تدفق المهاجرين، غير أن هذه الأخيرة ليست السبب الرئيسي والمباشر للأزمة مع اسبانيا والمتمثلة في استقبال ابراهيم غالي والموقف من قضية الصحراء . وفق ما أكدته المغرب

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تعليق واحد

  1. إسبانيا تغازلنا فقط نيتها سيئة جدا جدا تجاه مصالح المغرب
    يجب علينا أن نأخذ الحدر واليقظة مع هذه الدولة المستعمرة وشكرا

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