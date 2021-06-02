وهبي يجتمع بمرشحي “البام” للانتخابات بجهة الرباط سلا القنيطرة

هبة بريس - الرباط

خقد حزب الأصالة والمعاصرة يوم الاثنين 31ماي 2021 بمدينة الرباط، لقاء مع مرشحي الحزب للتداول بشأن الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة وكذا تبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بالاستحقاقات.

وترأس هذا اللقاء، كل من عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وبحضور فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب، إلى جانب كل من محمد الحموتي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات و عبد النبي بعوي و سمير كودار أعضاء ذات اللجنة، بالإضافة إلى الأمين الجهوي وبرلمانيي الحزب بالجهة.

وشهد اللقاء الذي عرف حضور مرشحي الحزب بالجهة، نقاشا واسعا حول مقترحات تدبير الاستحقاق فضلا عن التداول في القضايا المطروحة على الاقتراع المقبل والمصاحبة لتنظيمه وتبادل وجهات النظر .

و استعرض وهبي خلال هذا اللقاء الهام، أمام المرشحين لمجلس النواب والمستشارين قيمة ومؤهلات جهة الرباط سلا القنيطرة، في مختلف المجالات، وهو ما يفرض على كل الكفاءات المنتمية للحزب العمل بجد لتحقيق نتائج إيجابية سواء الجماعية أو التشريعية، وحتى على مستوى الغرف المهنية والجهة.

وجدير بالذكر، أن اللقاء مر في ظروف جيدة توجت بتبادل الرؤى حول القضايا الهامة للبلاد.

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