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أمن القنيطرة يوقف عشرينية بحوزتها 1683 قرص طبي مخدر

2021-06-02 / 10:58 صباحًا
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هبة بريس - القنيطرة

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة، أمس الثلاثاء، من توقيف سيدة تبلغ 22 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيها على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة القنيطرة، مباشرة بعد وصولها على متن حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتها على 1683 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بها في قاعدة بيانات الأمن الوطني أنها تشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة سيدي سليمان، للاشتباه في تورطها في قضية مماثلة تتعلق بترويج المخدرات، علاوة على كونها تشكل موضوع بحث لفائدة العائلة بمدينة سلا.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.

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