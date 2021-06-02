رجب الطيب أردوغان

أردوغان ل”أمريكا : أنا صديق قيم.. لا تفقدوني

2021-06-02 / 10:51 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أهميته كصديق قيم للولايات المتحدة، بحسب تعبيره.

واعتبر أن الولايات المتحدة تخاطر “بخسارة صديق قيّم” إذا ما سعت إلى “حشر” بلاده في الزاوية.

أما عن سبب التوتر مع الولايات المتحدة، فأقر خلال مقابلة تلفزيونية مساء أمس الثلاثاء أنها “الإبادة الجماعية للأرمن”، التي اعترف بها بايدن قبل أشهر.

كما تساءل “أليست لدى الإدارة الأميركية مشكلة أخرى تعالجوها سوى تأدية دور محامي أرمينيا؟

إلى ذلك، عدّد الرئيس التركي مواضيع خلافية أخرى بين البلدين تسبّبت في اضطراب العلاقات الثنائية منذ 2016، وفي مقدّمة هذه المواضيع الدعم الأميركي للقوات الكردية في سوريا والتي تعتبرها تركيا “جماعات إرهابية”.

وقال أردوغان “إذا كانت الولايات المتحدة حليفتنا فعلاً، فهل ينبغي أن تقف إلى جانب الإرهابيين أم إلى جانبنا؟ للأسف، إنّها تواصل دعم الإرهابيين”.

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