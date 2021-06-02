الصورة تعبيرية

أمن البيضاء يتفاعل مع الشكايات ضد “صحاب جيليات”

2021-06-02 / 10:30 صباحًا
1
هبة بريس - الدار البيضاء

بعد الغضب الكبير و الشكايات المتكررة ضد عدد من حراس مواقف السيارات بشوارع الدار البيضاء، تحركت عناصر الأمن في عدد من مناطق المدينة للوقوف على مدى توفر هؤلاء الحراس على التراخيص اللازمة لحراسة المواقف من عدمها.

و حسب ما عاينت هبة بريس ، فقد قامت عناصر الأمن بعدد من مناطق العاصمة الاقتصادية كالمعاريف و وسط المدينة بجولات ميدانية همت مراقبة تراخيص “صحاب جيليات” الذين يقومون بحراسة مواقف الدراجات و السيارات.

و تم توقيف بعض الشباب الذين تبث خلال حملات المراقبة عدم توفرهم على تراخيص قانونية لحراسة المواقف، و تم نقلهم لمقرات الدوائر الأمنية القريبة من مكان توقيفهم لتحرير محاضر في حقهم.

و يأتي هذا التحرك الأمني الميداني بعد عدد من الشكايات التي تم تحريرها ضد “حراس الباركينغات” و الذين يتمادون في فرض تسعيرات غير قانونية و غير معقولة، بل و يقابل الزبناء بالسب و العنف في بعض الأحيان إذا ما امتنعوا عن تأدية ما فرض عليهم.

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اعتقال قاتل طبيب “البرانص” خارج طنجة

اعتقال قاتل طبيب “البرانص” خارج طنجة

2021-06-02 / 7:05 مساءً
Photo of ”أزمة العطش“ تضرب إقليم زاكورة وفاعلون يدعون لوقف زراعة البطيخ الأحمر

”أزمة العطش“ تضرب إقليم زاكورة وفاعلون يدعون لوقف زراعة…

2021-06-02 / 7:05 مساءً
Photo of البيجيدي” يدعو “السلطات” لالتزام الحياد في العملية الانتخابية

البيجيدي” يدعو “السلطات” لالتزام الحياد في العملية الانتخابية

2021-06-02 / 6:11 مساءً
Photo of رجة أرضية تتسبب في إخلاء مقر المحكمة الابتدائية بطنجة

رجة أرضية تتسبب في إخلاء مقر المحكمة الابتدائية بطنجة

2021-06-02 / 5:25 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 418 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 418 إصابة و6 وفيات جديدة…

2021-06-02 / 5:09 مساءً
Photo of بعد الجرائم الأخيرة.. حملات أمنية بآسفي ومراكش تسفر عن آلاف الاعتقالات

بعد الجرائم الأخيرة.. حملات أمنية بآسفي ومراكش تسفر عن…

2021-06-02 / 4:57 مساءً
Photo of ضمنهم موظف أمن.. توقيف 3 أشخاص بتهمة الابتزاز بالبيضاء

ضمنهم موظف أمن.. توقيف 3 أشخاص بتهمة الابتزاز بالبيضاء

2021-06-02 / 3:03 مساءً
Photo of الحياة تعود للشواطئ و مهنيون يعولون على “الويكاند” لتعويض الخسائر

الحياة تعود للشواطئ و مهنيون يعولون على “الويكاند” لتعويض…

2021-06-02 / 12:20 مساءً
Photo of طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2021-06-02 / 9:09 صباحًا
Photo of الخارجية الإسبانية تعلم المغرب بمغادرة زعيم البوليساريو

الخارجية الإسبانية تعلم المغرب بمغادرة زعيم البوليساريو

2021-06-01 / 11:54 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق