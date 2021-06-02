وصول زعيم البوليساريو إلى الجزائر قادما من إسبانيا

هبة بريس

أفادت وكالة “رويترز” أن إبراهيم غالي، زعيم البوليساريو، وصل إلى الجزائر فجر اليوم الأربعاء قادما من إسبانيا.

ونقلت الوكالة عن جليل محمد المتحدث باسم جبهة البوليساريو الانفصالية في إسبانيا، قوله: “وصل في سلام”، في إشارة إلى إبراهيم غالي.

وفر المجرم غالي إلى الجزائر من مدينة بامبلونا بشمال إسبانيا في الساعة 1:40 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، على متن رحلة طائرة خاصة مستأجرة رسميا.

وكانت محكمة إسبانية، قد استمعت، الثلاثاء، إلى غالي في شكوتين، قدمتا ضده في ملفي “تعذيب” وارتكاب “إبادة”، ولم يتخذ القاضي الإسباني أي إجراء بحقه تاركا له حرية مغادرة إسبانيا بعدما تسبب وجوده فيها بأزمة بين الرباط ومدريد.

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