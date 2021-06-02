في الثلث الأول من 2021… تحويلات مغاربة العالم ترتفع لتصل 28.8 مليار درهم
هبة بريس ـ الرباط
كشف مكتب الصرف أن التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت 28,8 مليار درهم برسم الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة، مقابل 19,84 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية .
وأوضح المكتب في نشرته الخاصة بمؤشرات التجارة الخارجية في أبريل 2021، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا بنسبة 45,3 في المائة، مقارنة مع نهاية أبريل 2020، بل تجاوزت مستواها لسنة 2019.
كما أظهرت هذه المؤشرات، يضيف المكتب، تراجعا في فائض الميزان التجاري للمبادلات المتعلقة بالخدمات بـ 41,5 في المائة، ليصل إلى 14,83 مليار درهم. وأوضح أن هذه الوضعية ناجمة عن انخفاض الصادرات بنسبة 24,3 في المائة إلى 38,41 مليار درهم، وهو انخفاض أكثر حدة من الواردات (-7,1 في المائة إلى 23,58 مليار درهم).
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3 تعليقات
ليقوم بتحويلها مافيا البلاد الى بناما و سويسرا
فعلا الجيل الأول من مغاربة العالم كان يقتصد في الأكل والملبس والسكن من أجل إرسال العملة الصعبة إلى المغرب ولكن في المقابل مادا قدم لها لاشي هناك من تم الاستيلاء على منزله ويترامى بين المحاكم إلى أن يصابو بالسكر وارتفاع الضغط بسب بعض القضاة الفاسدين اما الأجيال القادمة فإنهم لن يرسلو اي شي لانه لا يمكن للابن ان يقرأ الله مضلوم ولا ينصفه القضاء ومادا ننتضر منه على الدولة التفكير في حل قضايا مغاربة العالم لأنهم ساهمو ومازالو يساهمون في الاقتصاد المغربي رغم الغضروف الصعبة التي يعيشونها في اروبا ورعاك الأزمة الصحية
حسنا الله ونعم الوكيل