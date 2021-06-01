الخارجية الإسبانية تعلم المغرب بمغادرة زعيم البوليساريو
أكدت صحيفة “إلباييس” الإسبانية واسعة الانتشار، أن زعيم البوليساريو قد غادر قبل قليل إسبانيا عائدا إلى الجزائر، على متن طائرة خاصة تابعة للنظام الجزائري.
ووفقا لذات المصدر، فإن إبراهيم غالي توجه إلى مطار بامبلونا بمقاطعة نافارا، حيث كانت في انتظاره الطائرة الجزائرية، مشددة على أنه غادر التراب الإسباني مستعملا وثائق هوية صحيحة هذه المرة.
وكانت محكمة إسبانية، قد استمعت، الثلاثاء، إلى غالي في شكوتين، قدمتا ضده في ملفي “تعذيب” وارتكاب “إبادة”، ولم يتخذ القاضي الإسباني أي إجراء بحقه تاركا له حرية مغادرة إسبانيا بعدما تسبب وجوده فيها بأزمة بين الرباط ومدريد.
وأدخل غالي، في أبريل، إلى المستشفى في لوغرونيو بسبب مضاعفات جراء إصابته بكوفيد-19، وأدلى بشهادته عبر الفيديو من مستشفى هذه المدينة الواقعة في شمال إسبانيا لأحد قضاة المحكمة الوطنية العليا في مدريد.
وإثر هذه الجلسة المغلقة، لم يتخذ القاضي في قراره الذي اطلعت عليه فرانس برس أي إجراء رادع بحقه معتبرا أن “لا خطر ظاهرا من عملية فرار”.
6 تعليقات
الخارجية الإسبانية لم تخبر المغرب بدخول غالي إلى ترابها لان اسمه بن بطوش والان تخبر المغرب بخروجه منها لانه غير جلده وأصبح اسمه غالي.الله ينعل لما يحشم المغرب غير محتاج لاخباره لديه ما يكفيه من مخابراته.
مهزلة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى…رجل دخل بجواز سفر مزور باتفاق بين دولة العار والعسكر وبين دولة أوروبية يفترض انها ديمقراطية…وحتى وإن كانت تهم المدعين لا حجة لها…الا يعاقب القضاء الإسباني من دخل للبلاد بجواز سفر مزور..؟؟؟الا يعاقب من ادخله بهذه الطريقة واماذا..؟؟؟
هذا شخص دخل بهوية محمد بن بطوش و خرج بهوية ابراهيم غالي. لو قام بهذه العملية أي شخص عادي لكان في السجن الإسباني الآن، لكن طبعا حين يتعلق الأمر بجاسوس إسباني-جزائري فالقوانين لا تطبق عليه.
يجب استخلاص العبر من كل جوانب هذه القضية التي اظهر فيها المغرب حنكته القوية في ابراز اطماع الغرب في الدول العربية و الافريقية بايعاز من بعض الدول الافريقية و العربية العميلة و التي تسخر ثرواة الشعوب المقهورة لاستمالة بعض الدول الطامعة.و اسبانيا ضربت بكل القيم الانسانية و اظهرت للعالم كله ان قضائها غير نزيه و ان حكومتها تسير بالمال و المصالح و ان بعض الامتيازات التي اقتلعتها من حكومة الجنرالات من غاز الشعب الجزائري البئيس كانت كافية لحكومة اسبانيا بالتلاعب بكل القيم الانسانية.
يجب علينا ان نفيق من سباتنا يحن الافارقة و نعلم ان مستقبلنا في تكتلنا و وحدتنا حتى لا يضيع اموالشعوب الغلبانة في تفاهات يريد الغرب ان تبقى دائما حتى يرتوي من ثدي هذه البقرة الحلوب. و خير دليل هو ما اعطاه بسخاء جنرالات الجزائر لحكام اسبانيا حتى يعوذ ابراهيم غالي او محمذد بطوش سالما الى الجزائر. لكن بكم الثمن ???
يجب على المغرب ان يتخالف تحالفا قويا شديدا و ينسحب من الأمم المتحدة و يبدأ بغزو تيندوف و يحرر سبتة و مليلية.
ما معناه؟؟أليس هدا استهتار بحسن الجوار؟؟أم هو نوع من التحدي..