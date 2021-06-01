.الخارجية الإسبانية تعلم المغرب بمغادرة زعيم البوليساريو
ابراهيم غالي

الخارجية الإسبانية تعلم المغرب بمغادرة زعيم البوليساريو

2021-06-01 / 11:54 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أكدت صحيفة “إلباييس” الإسبانية واسعة الانتشار، أن زعيم البوليساريو قد غادر قبل قليل إسبانيا عائدا إلى الجزائر، على متن طائرة خاصة تابعة للنظام الجزائري.

ووفقا لذات المصدر، فإن إبراهيم غالي توجه إلى مطار بامبلونا بمقاطعة نافارا، حيث كانت في انتظاره الطائرة الجزائرية، مشددة على أنه غادر التراب الإسباني مستعملا وثائق هوية صحيحة هذه المرة.

وكانت محكمة إسبانية، قد استمعت، الثلاثاء، إلى غالي في شكوتين، قدمتا ضده في ملفي “تعذيب” وارتكاب “إبادة”، ولم يتخذ القاضي الإسباني أي إجراء بحقه تاركا له حرية مغادرة إسبانيا بعدما تسبب وجوده فيها بأزمة بين الرباط ومدريد.

وأدخل غالي، في أبريل، إلى المستشفى في لوغرونيو بسبب مضاعفات جراء إصابته بكوفيد-19، وأدلى بشهادته عبر الفيديو من مستشفى هذه المدينة الواقعة في شمال إسبانيا لأحد قضاة المحكمة الوطنية العليا في مدريد.

وإثر هذه الجلسة المغلقة، لم يتخذ القاضي في قراره الذي اطلعت عليه فرانس برس أي إجراء رادع بحقه معتبرا أن “لا خطر ظاهرا من عملية فرار”.

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