غالي يغادر اسبانيا
الصورة من الارشيف

عاجل… زعيم البوليساريو يستقل طائرة مغادرا إسبانيا إلى الجزائر

2021-06-01 / 11:07 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

غادر زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، اليوم الثلاثاء، إسبانيا متوجها إلى الجزائر العاصمة، والتي يرجح ان يكتمل فيها تعافيه من “كوفيد 19″.

وأفادت مصادر “هبة بريس” الخاصة أن زعيم الإنفصاليين الذي كان يرقد بمستشفى ” لوغرونيو” قد غادر على متن سيارة إسعاف متوجها إلى مدينة “بامبلونا” الواقعة شكال إسبانيا.

ويرجح حسب نفس المصادر أن تقله طائرة عسكرية تابعة للجيش الجزائري إلى العاصمة الجزائر بعدما تم إخلاء سبيله من المتابعة القضائية التي جرت أطوارها عن بعد صباح اليوم الثلاثاء تحت إشراف هيئة قضائية تابعة للمحكمة العليا بمدريد.

ورفضت الهيئة في وقت سابق تطبيق الإجراءات الإحترازية على المجرم “غالي”، إذ بررت ذلك بعدم وجود أذلة تدينه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مكتفية بتسجيل رقم هاتفه وعنوان يمكن الرجوع إليه كلما تطلب الأمر ذلك أو لإشعاره بالحكم النهائي.

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