عاجل… سيارة إسعاف تنقل “بن بطوش” إلى مدينة “بامبلونا” شمال إسبانيا

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

أفادت مصادر “هبة بريس” الخاصة أن زعيم الإنفصاليين الذي كان يرقد بمستشفى ” لوغرونيو” قد غادر على متن سيارة إسعاف متوجها إلى مدينة “بامبلونا” الواقعة شكال إسبانيا.

ويرجح حسب نفس المصادر أن تقله طائرة عسكرية تابعة للجيش الجزائري إلى العاصمة الجزائر بعدما تم إخلاء سبيله من المتابعة القضائية التي جرت أطوارها عن بعد صباح اليوم الثلاثاء تحت إشراف هيئة قضائية تابعة للمحكمة العليا بمدريد.

ورفضت الهيئة في وقت سابق تطبيق الإجراءات الإحترازية على المجرم “غالي”، إذ بررت ذلك بعدم وجود أذلة تدينه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مكتفية بتسجيل رقم هاتفه وعنوان يمكن الرجوع إليه كلما تطلب الأمر ذلك أو لإشعاره بالحكم النهائي.

وبهذا تكون العلاقات المغربية الإسبانية قد أخذت منحى آخر من التصعيد سيما وأن التصريحات المتتالية ل”بوريطة” و “كريمة بنيعيش” كانت بمثابة إنذار أخير للحكومة الإسبانية بتحقيق العدالة لضحايا “غالي” الذي دخل أصلا إلى التراب الإسباني وهو يحمل جواز سفر مزور .

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