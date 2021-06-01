أنباء عن إطلاق نار بمركز إطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية
الصورة من الارشيف

إطلاق نار بمركز إطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية

2021-06-01 / 9:55 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أعلنت السلطات الأمريكية عن وقوع إطلاق نار في مركز إطفاء بمقاطعة لوس أنجلوس.

وقالت ليزلي لوا، المشرفة على إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، إن “المسعفين استجابوا لبلاغات بإطلاق نار في مركز الإطفاء 81 في الساعة 10:53 صباحا (حسب التوقيت المحلي)”.

وأشارت لوا إلى أنه “لم تتوافر لديها أي معلومات عن وقوع إصابات”.

وطوقت الشرطة مركز الإطفاء، واصطفت سياراتها وسيارات الإسعاف في الشارع بالخارج.

واشتعلت النيران في منزل على بعد حوالي 16 كيلومترا شرق مركز الإطفاء، حيث هناك وجود مكثف للشرطة، لكن من غير الواضح ما إذا كان هناك ما يربط الحادثين، ولم يكن لدى السلطات المزيد من المعلومات بعد.

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