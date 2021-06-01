تخصيص 29 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي

هبة بريس ـ الرباط

أفاد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن الاعتمادات المحولة برسم مخططات عمل لسنوات بين 2017 و2021، في ما يتعلق ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، بلغت ما مجموعه 29 مليار درهم.

وأوضح بوطيب، في معرض جوابه بمجلس المستشارين على سؤال حول “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي”، أنه منذ انطلاق هذا البرنامج تم إعداد خمسة مخططات عمل سنوية جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية برسم سنوات 2017 و2018 و2019 و2020 و2021 بقيمة إجمالية تناهز 32 مليار درهم، مشيرا إلى أن الاعتمادات المحولة برسم مخططات العمل السالفة الذكر قد بلغت ما مجموعه 29 مليار درهم.

وأضاف الوزير المنتدب، في هذا السياق، أن الاعتمادات الملتزم بها لتنفيذ هذه المخططات تبلغ 27 مليار درهم، أي بنسبة 95 بالمائة، في حين بلغت الأداءات لحد الآن 17 مليار درهم، أي بنسبة 59 في المائة.

وحرصا على بلوغ الأهداف المسطرة في إطار تنفيذ البرنامج المذكور، يقول السيد بوطيب، فقد تم تكليف مكتب دراسات بوضع نظام معلوماتي جغرافي وخرائط للجماعات والدواوير المستهدفة بمختلف جهات المملكة، وكذا تقييم مخططات العمل برسم سنوات 2017 و2018 و2019، وذلك بواسطة تشخيص مجالي للجماعات المعنية.

وبخصوص حصيلة الإنجازات التي تم تحقيقها، يبرز الوزير المنتدب، فيمكن تلخيصها في تأهيل الطرق والمسالك القروية؛ حيث تم بناء 6494 كلم من الطرق القروية، وصيانة 4268 كلم منها، وإنجاز 6855 كلم من المسالك القروية، وكذا بناء وتقوية 251 منشآت فنية.

وفي ما يتعلق بتأهيل قطاع التعليم، أشار الوزير إلى إنجاز 1313 مشروع بناء للمنشآت التعليمية، و2786 مشروع إعادة بنائها، و1021 عمليات شراء النقل المدرسي، و165 عملية تجهيز مدرسي.

أما في ما يخص تأهيل قطاع الصحة فقد لفت، بالخصوص، إلى إنجاز 444 مشروع بناء المراكز والمستوصفات الصحية والمنازل الوظيفية، و1279 عملية شراء سيارات الإسعاف والوحدات الطبية، وكذا 653 عملية تجهيز المراكز الصحية.

وبالنسبة للتزويد بالماء الشروب، أشار الوزير المنتدب إلى إنجاز 26 ألف و607 مشروع تزويد بالماء الصالح للشرب عبر الربط الفردي والمختلط وعبر النافورات، و402 منظومة لتزويد الدواوير بالماء، وصيانة 1152 كلم من شبكات التزويد بالماء الصالح للشرب، واقتناء 104 شاحنة مزودة بصهريج للتزويد بالماء الصالح للشرب.

أما في ما يخص الكهربة القروية، فقد تم، بحسب السيد بوطيب، كهربة 1454 دوارا، واقتناء 2449 منظومة للطاقة الشمسية، وتوسيع شبكة الكهرباء ذات الضغط المنخفض على مسافة 1905 كلم، وكذا إنشاء 4 محطات فرعية بقدرة 160 كلوفولت آسير.

وذكر السيد بوطيب بأنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية تم تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي برسم الفترة الممتدة مابين 2016 و2022 والتي رصدت له ميزانية تقدر بـ50 مليار درهم.

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