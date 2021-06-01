الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار المغرب التسوية النهائية لقضية القاصرين غير المرفوقين
رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بقرار المغرب التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية.
وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي، “أرحب بهذا الإعلان المهم للمغرب اليوم بشأن إعادة قبول القاصرين غير المرفوقين”.
وأبرز المسؤول الأوروبي، في تصريح على حسابه على “تويتر”، “سنواصل تعاوننا الوثيق مع المغرب لرفع تحديات الهجرة وتعزيز شراكتنا الثنائية بما يخدم المصلحة المشتركة”.
وكان بلاغ لوزارتي الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أعلن، في وقت سابق، أن جلالة الملك محمد السادس، تفضل بتجديد التأكيد على تعليمات جلالته السامية للوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية.
3 تعليقات
إلى الحكومة الصهيونية الاسبانية مجرمة الحرب إن أحفاد عبد الكريم الخطابي وا أحفاد طارق بن زياد البربري وا أحفاد يوسف بنتاشفن لكم بالالمرصاد اننا عائدون لسترجاع الأندلس ونواحيها
يجب أن يتركهم هناك
المشكلة في المغرب, البطالة في كل مكان
ممتاز فكرة رائعة ليتم تجنيدهم لدفاع على الوطن فالحرب قريبة لا محالة فبعد نهاية داعش ثم بعد ذلك فيروس كورونا ستظهر أمور جديدة