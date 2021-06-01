الصين تسجل أول إصابة بشرية بسلالة من إنفلونزا الطيور
الصورة تعبيرية

الصين تُسجل أول إصابة بشرية بسلالة من إنفلونزا الطيور

2021-06-01 / 9:02 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

كشفت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، أن رجلا يبلغ من العمر 41 عاما من إقليم جيانغسو تأكد أنه يشكل أول حالة إصابة بشرية بسلالة (إتش 10 إن 3) من إنفلونزا الطيور.

وقالت اللجنة في بيان إن الرجل، الذي يعيش في مدينة تشنجيانغ في الإقليم الواقع في شرق الصين، نُقل للمستشفى في 28 إبريل بعد إصابته بحمى وأعراض أخرى.

وأضافت اللجنة أنه تأكدت إصابته بسلالة (إتش 10 إن 3) من إنفلونزا الطيور في 28 مايو ، لكن لم تخض في التفاصيل المتعلقة بكيفية إصابته.

وأفادت اللجنة بأن هذه السلالة أقل عدوى نسبيا وأن خطر انتشارها على نطاق واسع منخفض للغاية.

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