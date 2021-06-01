الصحة العالمية تحدد 4 نسخ من فيروس كورونا "تثير قلقا خاصا"
الصورة تعبيرية

الصحة العالمية تُحدد 4 نسخ من فيروس كورونا “تثير قلقا خاصا”

2021-06-01 / 8:36 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها حددت 4 نسخ من فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى “كوفيد-19” حيث تستطيع أن تنتشر بشكل أسرع من مثيلاتها.

وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، التي تقود الفريق التقني الخاص بمكافحة الجائحة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: “توجد هناك بشكل عام 4 نسخ تثير قلقا خاصا لدينا. لكن وسائل منع انتشار العدوى فعالة حتى ضد تلك السلالات. لهذا السبب ندعو كل الدول إلى التوخي باليقظة”.

وبينت فان كيرخوف أن الحديث يدور عن السلالات البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية والهندية.

وتابعت فان كيرخوف، ردا على سؤال حول السلالة المكتشفة مؤخرا في فيتنام: “نعرف أن هذه النسخة تنتشر بشكل أسهل بين البشر. هناك عملية تحول، والفيروس يتغير، لكن هذا الأمر كان متوقعا”.

وأوضحت المسؤولة الصحية: “الفيروس سيستمر في التغير، لهذا السبب نعرب عن شكرنا البالغ لكل الدول على مواصلتها المتابعة الوبائية”.

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