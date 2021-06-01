مجلس المستشارين يستعدُ لدراسة مشروع “قانون الكيف”
الصورة من الارشيف

مجلس المستشارين يستعدُ لدراسة مشروع “قانون الكيف”

2021-06-01 / 8:10 مساءً
1
هبة بريس ـ الرباط

تستعدُ لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، غذ الأربعاء، الشروع في دراسة مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

كما يرتقب أن يواجه المشروع في مجلس المستشارين معارضة فريق العدالة والتنمية خصوصا بعد تصويت نواب الحزب ضد تقنين القنب الهندي، مما جعل موقف مستشاري الحزب واضح

ومما يوضح قرار الفريق بالمستشارين قبل الخوض فيه خروج الأمين العام السابق، عبد الإله بنكيران، بتصريح أعلن فيه استعداده للتراجع عن تجميد عضويته في الحزب، وقال: “سأعود إلى وضعيتي السابقة”، في حالة تصويت مستشاري الحزب ضد المشروع، على خطى النواب.

يذكر أن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، صادقت بالأغلبية على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، مقابل معارضة حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عاجل… زعيم البوليساريو يستقل طائرة مغادرا إسبانيا إلى الجزائر

عاجل… زعيم البوليساريو يستقل طائرة مغادرا إسبانيا إلى الجزائر

2021-06-01 / 11:07 مساءً
Photo of عاجل… سيارة إسعاف تنقل “بن بطوش” إلى مدينة “بامبلونا” شمال إسبانيا

عاجل… سيارة إسعاف تنقل “بن بطوش” إلى مدينة “بامبلونا”…

2021-06-01 / 10:40 مساءً
Photo of تكتل حقوقي يرجع تنامي الجريمة بآسفي إلى ”استشراء الفساد والفقر“

تكتل حقوقي يرجع تنامي الجريمة بآسفي إلى ”استشراء الفساد…

2021-06-01 / 10:34 مساءً
Photo of تخصيص 29 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي

تخصيص 29 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط…

2021-06-01 / 9:40 مساءً
Photo of الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار المغرب التسوية النهائية لقضية القاصرين غير المرفوقين

الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار المغرب التسوية النهائية لقضية القاصرين…

2021-06-01 / 9:25 مساءً
Photo of إعادة القاصرين المغاربة … بـرلماني اسباني يشيد بقرار الملك

إعادة القاصرين المغاربة … بـرلماني اسباني يشيد بقرار الملك

2021-06-01 / 8:42 مساءً
Photo of استئنافية البيضاء تأجل محاكمة الراضي واستيتو

استئنافية البيضاء تأجل محاكمة الراضي واستيتو

2021-06-01 / 7:17 مساءً
Photo of خلال اسبوع ..12 قتيلا و2162 جريحا حصيلة حوادث السير

خلال اسبوع ..12 قتيلا و2162 جريحا حصيلة حوادث السير

2021-06-01 / 6:57 مساءً
Photo of إبتدائية إنزكان تدين شرطيا بالحبس النافذ والغرامة

إبتدائية إنزكان تدين شرطيا بالحبس النافذ والغرامة

2021-06-01 / 6:40 مساءً
Photo of البحرية الملكية تحجز أطنان من المخدرات بسواحل الناظور

البحرية الملكية تحجز أطنان من المخدرات بسواحل الناظور

2021-06-01 / 6:14 مساءً

تعليق واحد

  1. جل المغاربة لهم نفس الرأي اللجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسية المدينةبمجلس النواب وذالك بمصادقة الأغلبية على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة القنب الهندي وذالك مقابل معارضةحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق