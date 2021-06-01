شاب يقتل زوجة أخيه بـ”شاقور” ضواحي آسفي

هبة بريس ـ الرباط

أقدم شاب في عقده الثاني اليوم الثلاثاء فاتح يونيو الجاري، على الاجهاز على زوجة أخيه بواسطة “شاقور”، على مستوى دوار العجامنة التابع للجماعة القروية حد احرارة بإقليم أسفي.

المعطيات المتوفرة، تفيد بأن الشاب الذي يعاني من مرض عقلي اعتمد على “شاقور” من أجل إنهاء زوجة أخيه ذات 3 أطفال، بعدما وجه إليها طعنات تسبب في موتها في الحين.

و دق حقوقيون بمدينة آسفي، ناقوس الخطر بخصوص ارتفاع مستوى الجريمة بحاضرة المحيط، معتبرين ان ارتفاع مستوى الجرمة يعود إلى “الفساد الانتخابي ولوبيات انتهازية، علاوة على تفاقم أعداد المعطلين رغم مؤهلاتها الصناعية والاقتصادية الهائلة”.

واعتبر الحقوقيون أن من بين أسباب حدوث تلك الجرائم، هو “تفاقم أعداد المعطلين بأسفي رغم وجود منشآت صناعية كبرى بها، مقابل تملصها شبه التام من مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية، والتنموية عموما تجاهها واتجاه الإقليم برمته”.

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