استئنافية البيضاء تأجل محاكمة الراضي واستيتو
الصورة من الارشيف

استئنافية البيضاء تأجل محاكمة الراضي واستيتو

2021-06-01 / 7:17 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قررت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تأخير ملف محاكمة الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو، إلى غاية يوم الثلاثاء 8 يونيو المقبل، في حين قررت البت في طلبات الدفاع بعد غد الخميس.

وتزامنا مع المحاكمة نظمت وقفة احتجاجية أمام المحكمة، للتضامن مع الصحافي عمر الراضي، من طرف مجموعة من النشطاء والهيئات المساندة للصحافيين ومعتقلي الرأي.

وطالب المحتجون بالاطلاق الفوري لعمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي بالمغرب وتمتيعهم، بشروط المحاكمة العادلة

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‫2 تعليقات

  2. تحية اولا وانصحك باتقان قواعد اللغة العربية اذا كنت انت من كتب هذا العنوان.خاصة كتابة الهمزة على الواو او الياء او الالف.تحياتي من جديد.

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