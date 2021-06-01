استئنافية البيضاء تأجل محاكمة الراضي واستيتو
الصورة من الارشيف

استئنافية البيضاء تأجل محاكمة الراضي واستيتو

2021-06-01 / 7:17 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

قررت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تأخير ملف محاكمة الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو، إلى غاية يوم الثلاثاء 8 يونيو المقبل، في حين قررت البت في طلبات الدفاع بعد غد الخميس.

وتزامنا مع المحاكمة نظمت وقفة احتجاجية أمام المحكمة، للتضامن مع الصحافي عمر الراضي، من طرف مجموعة من النشطاء والهيئات المساندة للصحافيين ومعتقلي الرأي.

وطالب المحتجون بالاطلاق الفوري لعمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي بالمغرب وتمتيعهم، بشروط المحاكمة العادلة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إعادة القاصرين المغاربة … بـرلماني اسباني يشيد بقرار الملك

إعادة القاصرين المغاربة … بـرلماني اسباني يشيد بقرار الملك

2021-06-01 / 8:42 مساءً
Photo of مجلس المستشارين يستعدُ لدراسة مشروع “قانون الكيف”

مجلس المستشارين يستعدُ لدراسة مشروع “قانون الكيف”

2021-06-01 / 8:10 مساءً
Photo of خلال اسبوع ..12 قتيلا و2162 جريحا حصيلة حوادث السير

خلال اسبوع ..12 قتيلا و2162 جريحا حصيلة حوادث السير

2021-06-01 / 6:57 مساءً
Photo of إبتدائية إنزكان تدين شرطيا بالحبس النافذ والغرامة

إبتدائية إنزكان تدين شرطيا بالحبس النافذ والغرامة

2021-06-01 / 6:40 مساءً
Photo of البحرية الملكية تحجز أطنان من المخدرات بسواحل الناظور

البحرية الملكية تحجز أطنان من المخدرات بسواحل الناظور

2021-06-01 / 6:14 مساءً
Photo of في انتظار قرار رسمي..شركات الطيران تبرمج الرحلات بداية من الأسبوع القادم

في انتظار قرار رسمي..شركات الطيران تبرمج الرحلات بداية من…

2021-06-01 / 5:41 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 394 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة.. تسجيل 394 إصابة و7 وفيات جديدة…

2021-06-01 / 5:22 مساءً
Photo of مرض غريب “ينهش” وجه طفلة سبعة عشر سنة بسطات ولا من مغيث

مرض غريب “ينهش” وجه طفلة سبعة عشر سنة بسطات…

2021-06-01 / 5:09 مساءً
Photo of المغرب سيعلن عن فتح حدوده خلال الساعات القليلة القادمة

المغرب سيعلن عن فتح حدوده خلال الساعات القليلة القادمة

2021-06-01 / 4:10 مساءً
Photo of الأوقات تعلن عن الجدولة الزمنية لإعادة فتح المساجد المغلقة

الأوقات تعلن عن الجدولة الزمنية لإعادة فتح المساجد المغلقة

2021-06-01 / 4:04 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق