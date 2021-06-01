إبتدائية إنزكان تدين شرطيا بالحبس النافذ والغرامة

هبة بريس ـ اكادير

أدانت المحكمة الابتدائية في إنزكان، مساء أمس الاثنين، شرطي برتبة مقدم شرطة، يعمل مفوضية شرطة بيوكرى، بثمانية أشهر حبسا نافذا .

وكان مقدم الشرطة المدان متابعا متابعا في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال في مواعيد لإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني.

وكانت النيابة العامة قد وجهت، نهاية الشهر الماضي، إلى الشرطي تهم “النصب، وطلب وقبول هبة القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته موظفا عموميا”.

يذكر أن ثلاثة مواطنين تقدموا بشكاية يتهمون فيها الشرطي بتعريضهم للنصب والاحتيال، بعدما أوهمهم نه باستطاعته توفير مواعيد قريبة لإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية مقابل مبالغ مالية.

وكانت لمصالح الأمنية قد أوقفت شرطيا برتبة مقدم شرطة، يوم الخميس 20 ماي 2021، بعد شكاية تفيد تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، إذ جرى فتح تحقيق، تقرر معه إيداع الشرطي لمعني بالأمر في سجن أيت ملول.

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