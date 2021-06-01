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في انتظار قرار رسمي..شركات الطيران تبرمج الرحلات بداية من الأسبوع القادم

2021-06-01 / 5:41 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

ما يزال الترقب يسود عددا كبيرا من مغاربة المهجر خاصة الذين يقطنون بدول أغلق المغرب مجاله الجوي معها، وفي مقدمتها فرنسا و إسبانيا و ايطاليا و هولندا و بلجيكا و ألمانيا وتركيا باعتبار هاته الدول تضم نسبة مهمة من مغاربة أوروبا.

و في الوقت الذي لم تفصح فيه السلطات الرسمية ببلادنا عن أي معطيات بخصوص إعادة فتح المجال الجوي، غير أن تخفيف تدابير الحجر الصحي رسميا بداية من اليوم يجعل بصيص الأمل يرتفع لدى مغاربة الخارج بفتح الحدود في وجههم دون تعقيدات.

المكنب الوطني للمطارات و في تدوينات سابقة، أكد أن الحدود الجوية قد تفتح في العاشر من الشهر الحالي إذا ما استمرت المؤشرات الوبائية في تحسن، و هو الأمر الذي زكاه المكتب بتدوينة ثانية أشار فيها لبعض التدابير التي سترافق عملية التنقل الجوي من قبيل “الورقة الصحية” التي يجب ملؤها بعناية في المطار.

و موازاة مع ذلك، شرعت مجموعة من شركات الطيران الجوي في برمجة رحلاتها من وإلى المغرب بداية من الأسبوع المقبل، حيث أن غالبية الشركات خاصة تلك التي تصنف ضمن خانة مقدمي خدمات النقل الجوي المنخفض التكلفة برمجت رحلاتها من مدن أوروبية نحو مراكش و طنجة و فاس و الدار البيضاء و الرباط بداية من 11 يونيو.

و من خلال بحث في مواقع و تطبيقات حجوزات الطيران، فقد تم وضع عدد كبير من عروض السفر نحو المغرب و خارجه و بأسعار منخفضة مقارنة بتلك التي كانت معهودة في مثل هاته الفترات من السنة، حيث تسعى شركات الطيران لتحفيز الراغبين في السفر لاقتناء تذاكرهم مما قد يسهم في تخفيف خسائر تلك الشركات التي تكبدوها خلال فترة الجائحة.

و حسب مصادر مطلعة، فقد توصل مهنيو قطاع النقل الجوي بمراسلات تفيد بكون المجال الجوي سيتم فتحه في وجه الطيران المدني مع اعتماد تدابير مرافقة لضمان التحكم في المعطيات الوبائية الحالية.

هذا و قد قررت غالبية الدول السبعة و الخمسون التي أغلق المغرب معها المجال الجوي خاصة الأوروبية فتح حدودها الجوية بداية من فاتح شهر يونيو الجاري، و هو ما سيساهم في تدفق عدد كبير من أبناء الجالية و السياح بمجرد اتخاذ المغرب قرارا رسميا بفتح حدوده الجوية.

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تعليق واحد

  1. لمادا لم تخرج السلطات الرسمية بالنفي او التأكيد الخبر!!!؟لمادا لم تخرج ببلاغ رسمي (فتح الحدود او غلقها) ليس هناك أي تواصل مع الجالية .
    فقط تحويلات الجالية هي التي يعلنون عنها.
    يكفينا شوقنا لوالدينا واهلنا ..يكفينا الضغوطات النفسية التي نعاني منها جراء الضبابية في اتخاذ القرار.

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