خلال 24 ساعة.. تسجيل 394 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 394 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 519610 حالة.

كما سجلت 7 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل اجمالي الوفيات الى 9154 حالة وفاة.

و سجلت 403 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع المتعافين إلى 507528 متعاف.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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