المغرب: نأسف لاستغلال إسبانيا لقضية الهجرة وسنقدم الردود المناسبة
هبة بريس - الرباط
عبرت المملكة المغربية، مرة أخرى، عن تأسفها لاستغلال اسبانيا، لقضية الهجرة، بما في ذلك مسألة القاصرين غير المصحوبين بذويهم، كذريعة للالتفاف على الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الحالية، التي تعرف أصولها وأسسها.
وأكد بلاغ مشترك لوزارتي الشؤون الخارجية والتعاون والداخلية، أن السلطات المغربية تحتفظ بالحق في تقديم ردود مناسبة على اتهامات الحكومة الإسبانية التي لا أساس لها من الصحة في الوقت المناسب.
وذكر ذات البلاغ، أن الملك محمد السادس قد أمر بإعادة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم بدول الاتحاد الأوروبي إلى المغرب.
ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0
7
2 تعليقات
بعد هذا القرار كل القاصرين سيفرون من أماكن ايوائهم خوفا من إعادتهم للمغرب.
اليس أنتم من سمحتم لبعضهم بالمرور إلى سبتة ؟
سياسة عوجاء
il est de l intérêt Supreme du pays d adopter une attitude pragmatique vis a vis de l Espagne naïf et manipuler par le voisin de l est et de trouver une issue. n’oublions pas l Espagne fait parie de l Europe car le Maroc a besoin de l Europe et en particulier de l Espagne. la démarche de faire revenir les mineurs non accompagnés c est une bonne chose