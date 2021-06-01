صورة تعبيرية

المغرب سيعلن عن فتح حدوده خلال الساعات القليلة القادمة

2021-06-01 / 4:10 مساءً
2
هبة بريس - الرباط

كشف مصدر مطلع لهبة بريس، أن السلطات المغربية ستعلن عن فتح الحدود الجوية والبحرية خلال الساعات القليلة القادمة.

وأفاد ذات المصدر، أن المغرب سيفتح حدوده فقط مع الدول التي عرفت وضعيتها الوبائية استقرارا أو انخفاضا في الحالات اليومية المسجلة.

وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات ستحتفظ بالاجراءات والتدابير التي وضعتها قبل مدة أمام الوافدين لتجنب انتشار الفيروس والسلالات المتحورة.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عاجل… زعيم البوليساريو يستقل طائرة مغادرا إسبانيا إلى الجزائر

عاجل… زعيم البوليساريو يستقل طائرة مغادرا إسبانيا إلى الجزائر

2021-06-01 / 11:07 مساءً
Photo of عاجل… سيارة إسعاف تنقل “بن بطوش” إلى مدينة “بامبلونا” شمال إسبانيا

عاجل… سيارة إسعاف تنقل “بن بطوش” إلى مدينة “بامبلونا”…

2021-06-01 / 10:40 مساءً
Photo of تكتل حقوقي يرجع تنامي الجريمة بآسفي إلى ”استشراء الفساد والفقر“

تكتل حقوقي يرجع تنامي الجريمة بآسفي إلى ”استشراء الفساد…

2021-06-01 / 10:34 مساءً
Photo of تخصيص 29 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي

تخصيص 29 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط…

2021-06-01 / 9:40 مساءً
Photo of الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار المغرب التسوية النهائية لقضية القاصرين غير المرفوقين

الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار المغرب التسوية النهائية لقضية القاصرين…

2021-06-01 / 9:25 مساءً
Photo of إعادة القاصرين المغاربة … بـرلماني اسباني يشيد بقرار الملك

إعادة القاصرين المغاربة … بـرلماني اسباني يشيد بقرار الملك

2021-06-01 / 8:42 مساءً
Photo of مجلس المستشارين يستعدُ لدراسة مشروع “قانون الكيف”

مجلس المستشارين يستعدُ لدراسة مشروع “قانون الكيف”

2021-06-01 / 8:10 مساءً
Photo of استئنافية البيضاء تأجل محاكمة الراضي واستيتو

استئنافية البيضاء تأجل محاكمة الراضي واستيتو

2021-06-01 / 7:17 مساءً
Photo of خلال اسبوع ..12 قتيلا و2162 جريحا حصيلة حوادث السير

خلال اسبوع ..12 قتيلا و2162 جريحا حصيلة حوادث السير

2021-06-01 / 6:57 مساءً
Photo of إبتدائية إنزكان تدين شرطيا بالحبس النافذ والغرامة

إبتدائية إنزكان تدين شرطيا بالحبس النافذ والغرامة

2021-06-01 / 6:40 مساءً

‫2 تعليقات

  2. السلام عليكم ما هيا طلباة الجمارك عند وصول المسافرين إلا المطار أنا مغربي من الجالية في هلاندا عمري 72 سنة وملقح مدة شهر ونصف
    ماهي الإجراءاة الطبية الأخرا اللتي سأتقدم بها عند الجمارك المغربية وشكراً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق