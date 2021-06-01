المغرب سيعلن عن فتح حدوده خلال الساعات القليلة القادمة
هبة بريس - الرباط
كشف مصدر مطلع لهبة بريس، أن السلطات المغربية ستعلن عن فتح الحدود الجوية والبحرية خلال الساعات القليلة القادمة.
وأفاد ذات المصدر، أن المغرب سيفتح حدوده فقط مع الدول التي عرفت وضعيتها الوبائية استقرارا أو انخفاضا في الحالات اليومية المسجلة.
وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات ستحتفظ بالاجراءات والتدابير التي وضعتها قبل مدة أمام الوافدين لتجنب انتشار الفيروس والسلالات المتحورة.
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2 تعليقات
حكومة دون المستوى
السلام عليكم ما هيا طلباة الجمارك عند وصول المسافرين إلا المطار أنا مغربي من الجالية في هلاندا عمري 72 سنة وملقح مدة شهر ونصف
ماهي الإجراءاة الطبية الأخرا اللتي سأتقدم بها عند الجمارك المغربية وشكراً