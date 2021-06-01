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القنيطرة.. الأمن يوقف أربعينيا عرض إطارا تربويا للسرقة بالعنف

2021-06-01 / 4:18 مساءً
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هبة بريس - القنيطرة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، صباح اليوم الثلاثاء فاتح يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 46 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة المقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة القنيطرة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية توصلها بإشعار حول تعرّض إطار تربوي لمحاولة للسرقة المقرونة بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض على مقربة من منزله بحي الوفاء بمدينة القنيطرة، وذلك قبل ان تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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تعليق واحد

  1. أنا أيضا إطار تربوي مغربي كنت أعمل أستاذا بإحدى الثانويات بوجدة. تعرضت للتعنيف من طرف شخص داخل معصرة زيتون يمتلكها أبوه بوجدة . تقدمت بشكاية و شهادة طبية 21 يوما… و لكن…لم يتم استدعائي لهذه اللحظة . رغم تاريخ الملف يزيد عن 5 أشهر. ماذا حدث ؟ لعل المانع خير .؟

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