العرايشي: إنتاج عمل درامي من 365 حلقة يتطلب 100 مليون درهم على الأقل

هبة بريس - الرباط

تحدث المدير العام للاذاعة والتلفزة، فيصل العرايشي، عن مطلب تعويض المنتوجات الأجنبية بالوطنية في القنوات التلفزية المغربية.

وشدد العرايشي، في معرض حديثه باجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، على أن الجميع يتقاسم هذا الطموح، بل هو طموح يومي بالنسبة إلى المسيرين لكن المدخل لتحقيقه يظل هو توفير الموارد، لأن إنتاج عمل درامي من 365 حلقة لكي يبث يوميا على مدار السنة يتطلب على الأقل 100 مليون درهم للمسلسل الواحد.

وأضاف العرايشي، أنه في الوضعية الراهنة الغلاف المالي الإجمالي السنوي المخصص للإنتاجات الوطنية ولجميع القنوات التلفزية الوطنية لا يتعدى 350 مليون درهم.

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