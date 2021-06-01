الحكومة الإسبانية: غالي سيعود إلى المكان الذي جاء منه بعد تحسن صحته
هبة بريس
قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء إن “حكومة بلادها تتوقع عودة زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي من حيث أتى فور تحسن وضعه الصحي”.
وأضافت المسؤولة الإسبانية في تصريح صحفي قائلة: “إننا لا نزال في حالة تأهب في حالة حدوث أي مشاكل أخرى على الحدود مع المغرب”.
من جانب آخر المتحدثة ذاتها قائلة: “نأمل عودة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب إلى طبيعتها في الساعات القادمة”.
كما قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية: “إن المغرب وإسبانيا بحاجة لبعضهما ومن الضروري إصلاح العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.
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5 تعليقات
و نحن سنبقى كلمتنا التي انطلقنا بها.في الاول .هي قطع العلاقات….منك الجوانب..و لتذهب اسبانيا لمرحلة التاريخ
لماذا.لانني قلت كلمة حق
باي باي عملية مرحبا المغرب مستعد التضحية بالجالية الان تأكدت من اننا لا محل لنا من الإعراب
اسبانيا كانت داءما نتستر وتختبيء وراء دعمها و وقوفها مع النظام الجزاءري ومرتزقة البوزبال ضد مصالح المغرب و وحدة أراضيه في الصحراء المغربية.واليوم اكتشفت الحقيقة وانفضح أمر اسبانيا مع دخول المسمى ابراهيم غالي الى اسبانيا باوراق مزورة وهو شخص ارتكب جراءم وتعذيب في حق الشعب الصحراويين المغاربة.
والمغرب سيغير جميع تصرفاته السياسية والأمنية والاقتصادية مع اسبانيا و ربما قطع العلاقات معها.
لاتحسن للعلاقات بين المغرب واسبانيا ادا اطلق صراح ابراهيم غالي انها ستزداد تازما.