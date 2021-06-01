استقبال إسبانيا لإبراهيم غالي: جمعية بلغارية تندد بهذا الانتهاك “الخطير” للقانون الدولي
ابراهيم غالي

الحكومة الإسبانية: غالي سيعود إلى المكان الذي جاء منه بعد تحسن صحته

2021-06-01 / 3:33 مساءً
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هبة بريس

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء إن “حكومة بلادها تتوقع عودة زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي من حيث أتى فور تحسن وضعه الصحي”.

وأضافت المسؤولة الإسبانية في تصريح صحفي قائلة: “إننا لا نزال في حالة تأهب في حالة حدوث أي مشاكل أخرى على الحدود مع المغرب”.

من جانب آخر المتحدثة ذاتها قائلة: “نأمل عودة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب إلى طبيعتها في الساعات القادمة”.

كما قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية: “إن المغرب وإسبانيا بحاجة لبعضهما ومن الضروري إصلاح العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.

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