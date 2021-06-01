إيهاب أمير للحكومة : “حلو الحدود.. الناس راها توحشات واليدها وعائلاتها”

نجلاء مزيان - هبة بريس

عقب تخفيف التدابير الاحترازية، وجه خريج ستار أكاديمي “إيهاب أمير” طلبا للحكومة المغربية، و الذي يتعلق بالجالية المغربية.

و نشر الفنان المغربي الشاب تدوينة عبر خاصية ستوري بحسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات، يطلب من خلالها فتح الحدود، و مراعاة ظروف مغاربة العالم الذين حرموا من ذويهم و أقاربهم بسبب كورونا.

وكتب إيهاب :” كنطلبو من الحكومة انها تحل صافي الحدود، الناس راها توحشات والديها وعائلاتها، راه الجالية المغربية متعطشة لهاذ القرار”.

و الجدير بالذكر أن الحكومة المغربية قررت ابتداء من يومه الثلاثاء فاتح يونيو، اتخاذ مجموعة من التدابير، بسبب النتائج الإيجابية المسجلة في منحى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالنظر للتقدم المحرز في “الحملة الوطنية للتلقيح” ضد هذا الوباء.

و تشمل هذه التدابير السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة لأقل من 50 شخص؛ والتجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأقل من 100 شخص، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد؛ وكذا تحديد الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي في 75 في المائة.

كما تشمل أيضا، افتتاح المسارح وقاعات السينما والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية؛ والسماح لقاعات الحفلات والأفراح بالاشتغال في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، على ألا يتجاوز عدد الحضور 100 شخص؛ وكذا السماح بارتياد الفضاءات الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي؛ بالإضافة إلى فتح المسابح العمومية في حدود 50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية.

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