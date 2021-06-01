كانت تنوي تهريب غالي.. إسبانيا ترفض السماح لطائرة جزائرية بدخول مجالها

هبة بريس - الرباط

أعلنت سلطة الملاحة الجوية في إسبانيا إن المراقبة الجوية الإسبانية رفضت السماح لطائرة جزائرية بدخول المجال الإسباني بناء على تعليمات من الجيش.

ونقلت “رويترز” أن سلطة الطيران المدني “إناير” قالت إن طائرة كانت متجهة من الجزائر إلى مدينة لوغرونو بشمال إسبانيا عادت بعد أن أبلغ مراقبون جويون أنها ليس لديها إذن بدخول المجال الجوي، بناء على تعليمات من الجيش الإسباني.

وأوضحت أن الطائرة كانت في طريقها من الجزائر العاصمة إلى المدينة الإسبانية، حيث يتم تشغيل المطار المحلي الصغير من قبل شركة أينا الإسبانية.

ونقلت صحف اسبانية، أن الطائرة المذكورة يرجح أنها كانت تنوي نقل زعيم “البوليساريو” المتواجد بالمستشفى، لافتة أن السلطات أحبطت مخطط تهريبه وأمرت الطائرة بالعودة.

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