صورة تعبيرية

ضحايا ابراهيم غالي: تعرضنا للاغتصاب والتعذيب ونثق بالقضاء الاسباني

2021-06-01 / 2:38 مساءً
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هبة بريس

نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، التصريحات الأولى لضحايا مجرم الحرب إبراهيم غالي على إثر مثوله، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة الوطنية الإسبانية .

وفي هذا الصدد، قال فاضل بريكة الذي تم اختطافه وتعذيبه من قبل البوليساريو خلال الفترة من 18 يونيو إلى 10 نونبر 2019 أن المثول أمام المحكمة اليوم لمجرم الحرب الذي عذب وقتل مئات الأشخاص يعد انتصارا لضحاياه الذين يطالبون بالعدالة. تواجد المدعو إبراهيم غالي، المسؤول عن جرائم خطيرة منذ 50 سنة، بقفص الاتهام يعتبر خطوة إلى الأمام نحو إحقاق العدالة. مثوله أمام القضاء ليس سوى بداية محاكمة، ستشمل أيضا قادة آخرين من عصابة “البوليساريو” الانفصالية. لدينا ثقة في استقلالية العدالة الإسبانية، التي ستتخذ الإجراءات المناسبة لمحاسبة هذا المجرم على أفعاله الشنيعة.

بيدرو إغناسيو ألتاميرانو الذي تلقى تهديدات بالقتل من قبل ميليشيات “البوليساريو”، اعتبر أن مثول هذا المجرم ليس سوى البداية لإنصاف ضحايا تنظيم إرهابي متورط في أعمال الإبادة الجماعية والتعذيب. هذه القضية ستمهد الطريق لمحاكمة المجرمين الآخرين في قيادة “البوليساريو” المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في حق المنشقين، ولكن، أيضا، في حق الساكنة التي تعيش في مخيمات تندوف في ظروف غير إنسانية.

من جهته، أكد الداهي أكاي المعتقل السابق في البوليساريو، على أن مثول زعيم ميليشيات البوليساريو لأول مرة أمام القضاء الإسباني خبر سار لضحايا هذا الجلاد. إنه نتيجة لعدة سنوات من الجهود الدؤوبة لإحقاق العدالة وإلقاء الضوء على الجرائم الخطيرة التي ارتكبها هذا المجرم.

وشدد الضحايا، على أن الأمر يتعلق بتطور مهم في هذا المسار الهادف إلى فضح أمام الرأي العام والعدالة الإسبانية الوجه الحقيقي لهذا المجرم. لدينا ثقة في استقلال القضاء الاسباني من أجل محاكمة المدعو ابراهيم غالي.

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