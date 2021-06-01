مريم حساة بمقر البرلمان الإفريقي :”هل إلى هذه الدرجة إفريقيا تخاف من الصندوق؟“ (+فيديو)
عبرت النائبة المغربية، والعضو بالبرلمان الإفريقي، مريم وحساة، عن موقفها الشجاع في التصدي لكل محاولات خصوم الديموقراطية في عرقلة جلسة التصويت ومحاولة تزوير النتائج بعدما عملت بشجاعة على استرجاع صندوق التصويت المسروق من طرف النائب البرلماني عن دولة جنوب إفريقيا، ”جوليان ماليما“ والذي منحه لحارسه الشخصي الذي كان مسلحاً.
وقالت مريم وحساة عقب اجتماع اللجنة المكلفة بمهمة الانتخابات بعد استرجاع الصندوق في مداخلة لها : ”أتأسف لحالنا هذا، ألسنا نحن من يشرع في بلداننا ألسنا نحن من يدافع ويترافع دائما عن الديمقراطية و احترام الديمقراطية وإعمال الديمقراطية، فما الذي تغير؟، لماذا تخيفنا الديمقراطية لهذه الدرجة؟ هل إلى هذه الدرجة إفريقيا تخاف من الصندوق؟ من له مصلحة في اغتيال الديمقراطية اليوم؟“ .
واسترسلت النائبة البرلمانية في مداخلتها التي توصلت يها جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، قائلة :” البرلمانيون والبرلمانيات ليسو كراكيز لجهات معينة، لقد تحملنا جميعا عناء السفر بل وسافرنا في ظروف قاسية لكي لا يستمر تعطيل هذه المؤسسة والتي عطلت بسبب اشخاص لأزيد من سنة
لكل من ينادي بوحدة افريقيا، لكل من يرفع شعار إفريقيا واحدة، هذه فرصته اليوم ليبين ويبرهن لجميع الدول انه مع إفريقيا وليس مع التفرقة“.
وفي ختام مداخلتها طالبت النائبة البرلمانية المغربية التي أبانت عن شجاعة منقطة النظير بموقفها القوي،( طالبت) من رئيسة الجسلة بطرح جميع النقط للتصويت، من أجل أن ”تربح الديمقراطية، ولنقل أن البرلمان الإفريقي يحترم دوله ويحترم أعضائه “.
فيديو المداخلة التي قدمتها باللغة العربية:
6 تعليقات
بعد أن غاب المغرب عن المنظمة الأفريقية، وجد النظام العسكري الخبيث في الجزاءر مع جنوب افريقيا المرتشية الفرصة متاحة للسيطرة على مناصب المنظمة الأفريقية ،لكن الآن تغيرت اللعبة القذرة التي تعود عليها ،وأصبح أضحوكة العالم وأفريقيا، شكرا لك أيتها البرلمانية البطلة، ومزيدا من التصدي لهذا النظام العسكري الدكتاتوري الخبيث حتى الأحرار من الجزاءرين يلقبونهم بأولاد الحرام والعصابة في الحراك. نظام ديكتاتوري عسكري خبيث لا يؤتمن.
لايسعني الا ان ارفع القبعة عاليا عاليا لناءبتنا المحترمة الغالية الشجاعة التي فعلت ما لم يفعله الرجال مرة اخرى برافو برافو
هنيئا لنا بك سيدتي هنيئا للمغرب. مثلك من يستحق التتويج مثلك لا يجب أن يبقى في الكواليس.
حقا شرف لنا بنت بلدي تناضل على الصعيد الإقليمي بروح إفريقية.
برافو
انت فخر للمغرب و للعالم لم نعد نتحمل ازدواجية الخطابات والنفاق شكرا لك وللسفيرة وللسيد بوريطة وعمر هلال والى ملك المغرب الدي رفع رؤوسنا ما دمتم في هدا الطريق فنحن معكم بما نملك ارواحنا وابنائنا فداكم الى الامام
المغرب في الطريق الصحيح والبرلمان الافريقي سينتفض ان شاء الله والدبلوماسية المغربية بفضل الله تبرهن على قوتها
افتخر باني مغربي ما دام هناك ملك رزين وسفراء وبرلمانيين مثل هؤلاء وليس برلمانيين متصارعين على المعاش ووو
الى الامام
الله يعطيك الصحة …. الله يعطيك الصحة …. الله يعطيك الصحة …. برافو عليك