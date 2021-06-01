مريم حساة بمقر البرلمان الإفريقي :”هل إلى هذه الدرجة إفريقيا تخاف من الصندوق؟“ (+فيديو)

هبة بريس - جنوب إفريقيا

عبرت النائبة المغربية، والعضو بالبرلمان الإفريقي، مريم وحساة، عن موقفها الشجاع في التصدي لكل محاولات خصوم الديموقراطية في عرقلة جلسة التصويت ومحاولة تزوير النتائج بعدما عملت بشجاعة على استرجاع صندوق التصويت المسروق من طرف النائب البرلماني عن دولة جنوب إفريقيا، ”جوليان ماليما“ والذي منحه لحارسه الشخصي الذي كان مسلحاً.

وقالت مريم وحساة عقب اجتماع اللجنة المكلفة بمهمة الانتخابات بعد استرجاع الصندوق في مداخلة لها : ”أتأسف لحالنا هذا، ألسنا نحن من يشرع في بلداننا ألسنا نحن من يدافع ويترافع دائما عن الديمقراطية و احترام الديمقراطية وإعمال الديمقراطية، فما الذي تغير؟، لماذا تخيفنا الديمقراطية لهذه الدرجة؟ هل إلى هذه الدرجة إفريقيا تخاف من الصندوق؟ من له مصلحة في اغتيال الديمقراطية اليوم؟“ .

واسترسلت النائبة البرلمانية في مداخلتها التي توصلت يها جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، قائلة :” البرلمانيون والبرلمانيات ليسو كراكيز لجهات معينة، لقد تحملنا جميعا عناء السفر بل وسافرنا في ظروف قاسية لكي لا يستمر تعطيل هذه المؤسسة والتي عطلت بسبب اشخاص لأزيد من سنة

لكل من ينادي بوحدة افريقيا، لكل من يرفع شعار إفريقيا واحدة، هذه فرصته اليوم ليبين ويبرهن لجميع الدول انه مع إفريقيا وليس مع التفرقة“.

وفي ختام مداخلتها طالبت النائبة البرلمانية المغربية التي أبانت عن شجاعة منقطة النظير بموقفها القوي،( طالبت) من رئيسة الجسلة بطرح جميع النقط للتصويت، من أجل أن ”تربح الديمقراطية، ولنقل أن البرلمان الإفريقي يحترم دوله ويحترم أعضائه “.

فيديو المداخلة التي قدمتها باللغة العربية:

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