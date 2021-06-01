المحكمة العليا الإسبانية ترفض الحجز المؤقت لابراهيم غالي

هبة بريس

رفضت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الثلاثاء، طلب الادعاء باحتجاز زعيم البوليساريو المجرم إبراهيم غالي، قائلة إن المدعين في قضية جرائم حرب لم يقدموا أدلة تثبت مسؤوليته.

وذكرت وسائل اعلام إسبانية، أن غالي، الذي مثل أمام المحكمة عن بُعد، قال إن المزاعم ذات دوافع سياسية ونفى ارتكاب أي مخالفة.

هذا ويشار الى إن المحكمة استمعت للمجرم غالي على خلفية التهم الموجهة إليه بالتعذيب والاحتجاز والاغتصاب ..

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