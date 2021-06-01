نشطاء الفايسبوك يشيدون بمواقف المغرب و ردود فعله القوية تجاه إسبانيا
“هكذا نريد مسؤولينا و هكذا نريد وطننا، كبرها تصغار و لي جبدك عطيه مهما كان إسمه”، بهاته الكلمات عبر أحد الشباب عن رد فعل الخارجية المغربية مساء أمس على تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية غير المسؤول تجاه المغرب.
و كتب آخر: “برافو للخارجية المغربية، دروس بالمجان لمن يتبجح علينا بالإنسانية”، لتضيف معلقة ثانية: “هاد الإسبان باقين غالطين و يسحب ليهم مغرب شحال هادي هو مغرب اليوم، مازال مامسروطش ليهم المغرب من زمان و المعارك التي سحقوا فيها بأنوال و المسيرة الخضراء و غيرهما كثير”.
و علق ناشط آخر: “ملي كتقرا بلاغات الخارجية المغربية تزداد فخرا بكونك مغربي، و كتعطيك إحساس بالقوة و الفخر و الاعتزاز، سالينا من لعب دراري، اليوم المغرب لن يقبل بأي مزايدات، يا معانا يا ضدنا”
و مباشرة فور صدور البيان الأول للخارجية المغربية، انهالت التعليقات المشيدة برد الفعل المغربي حيث قوبلت هاته الخطوة بتنويه و دعم كبيرين من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا التنويه زكاه رد الخارجية ساعات فقط بعد ذلك، حيث ردت على بيدرو سانشيز الذي حاول تغليط الرأي العام الإسباني و الدولي بكون الأمر له علاقة فقط بالهجرة و هو ما دفع وزارة بوريطة للرد سريعا و ببلاغ يتضمن دروسا مستفيضة في التواصل و فنون الرد و الديبلوماسية الراقية.
بلاغي وزارة الخارجية المغربية حظي بإعجاب كبير من جل المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنه و كما سبق الإشارة له مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم، و أي بلد كيفما كان شأنه و إسمه يريد من وطننا احترامه فعليه أولا باحترامنا و احترام سيادتنا و مقدساتنا التي هي محط إجماع كل المغاربة و في مقدمتها الصحراء المغربية قضية المغاربة الأولى.
6 تعليقات
كلام جميل وكلام معقول نحن تحت الأوامر الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ونحن على استعداد للدفاع على سيادة الوطن من طنجة إلى لكويرة ويحيى الملك
برافو برافو برافو دائما مغربي و افتخر بغونا او كرهونا عاش الملك وعاش شعبه في ظل حكمه اللهم انصرنا على كل اعداء وطننا الحبيب
الله المستعان
لما لا يفكر المسؤولون المغاربة في فتح خطوط بحرية مع البرتغال من اجل دخول مغاربة العالم الى وطنهم لتخفيف الازمة الاقتصادية.
نعتز بالمغرب بلد الأبطال والتاريخ العظيم
نعتز بالمغرب بلد الأبطال والتاريخ العظيم
نفتخر أننا مغاربة