ناصر بوريطة

نشطاء الفايسبوك يشيدون بمواقف المغرب و ردود فعله القوية تجاه إسبانيا

2021-06-01 / 12:50 مساءً
6
هبة بريس ـ الدار البيضاء

“هكذا نريد مسؤولينا و هكذا نريد وطننا، كبرها تصغار و لي جبدك عطيه مهما كان إسمه”، بهاته الكلمات عبر أحد الشباب عن رد فعل الخارجية المغربية مساء أمس على تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية غير المسؤول تجاه المغرب.

و كتب آخر: “برافو للخارجية المغربية، دروس بالمجان لمن يتبجح علينا بالإنسانية”، لتضيف معلقة ثانية: “هاد الإسبان باقين غالطين و يسحب ليهم مغرب شحال هادي هو مغرب اليوم، مازال مامسروطش ليهم المغرب من زمان و المعارك التي سحقوا فيها بأنوال و المسيرة الخضراء و غيرهما كثير”.

و علق ناشط آخر: “ملي كتقرا بلاغات الخارجية المغربية تزداد فخرا بكونك مغربي، و كتعطيك إحساس بالقوة و الفخر و الاعتزاز، سالينا من لعب دراري، اليوم المغرب لن يقبل بأي مزايدات، يا معانا يا ضدنا”

و مباشرة فور صدور البيان الأول للخارجية المغربية، انهالت التعليقات المشيدة برد الفعل المغربي حيث قوبلت هاته الخطوة بتنويه و دعم كبيرين من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا التنويه زكاه رد الخارجية ساعات فقط بعد ذلك، حيث ردت على بيدرو سانشيز الذي حاول تغليط الرأي العام الإسباني و الدولي بكون الأمر له علاقة فقط بالهجرة و هو ما دفع وزارة بوريطة للرد سريعا و ببلاغ يتضمن دروسا مستفيضة في التواصل و فنون الرد و الديبلوماسية الراقية.

بلاغي وزارة الخارجية المغربية حظي بإعجاب كبير من جل المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنه و كما سبق الإشارة له مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم، و أي بلد كيفما كان شأنه و إسمه يريد من وطننا احترامه فعليه أولا باحترامنا و احترام سيادتنا و مقدساتنا التي هي محط إجماع كل المغاربة و في مقدمتها الصحراء المغربية قضية المغاربة الأولى.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملك يعطي تعليماته لإعادة جميع المهاجرين القاصرين “الغير قانونيين” من أوربا

الملك يعطي تعليماته لإعادة جميع المهاجرين القاصرين “الغير قانونيين”…

2021-06-01 / 4:52 مساءً
Photo of اللجنة الوطنية للانتخابات لـ”البام” تستأنف لقاءاتها التواصلية استعدادا للاستحقاقات المقبلة

اللجنة الوطنية للانتخابات لـ”البام” تستأنف لقاءاتها التواصلية استعدادا للاستحقاقات…

2021-06-01 / 4:37 مساءً
Photo of الحكومة الإسبانية: غالي سيعود إلى المكان الذي جاء منه بعد تحسن صحته

الحكومة الإسبانية: غالي سيعود إلى المكان الذي جاء منه…

2021-06-01 / 3:33 مساءً
Photo of ضحايا ابراهيم غالي: تعرضنا للاغتصاب والتعذيب ونثق بالقضاء الاسباني

ضحايا ابراهيم غالي: تعرضنا للاغتصاب والتعذيب ونثق بالقضاء الاسباني

2021-06-01 / 2:38 مساءً
Photo of مريم حساة بمقر البرلمان الإفريقي :”هل إلى هذه الدرجة إفريقيا تخاف من الصندوق؟“ (+فيديو)

مريم حساة بمقر البرلمان الإفريقي :”هل إلى هذه الدرجة…

2021-06-01 / 2:27 مساءً
Photo of المحكمة العليا الإسبانية ترفض الحجز المؤقت لابراهيم غالي

المحكمة العليا الإسبانية ترفض الحجز المؤقت لابراهيم غالي

2021-06-01 / 1:12 مساءً
Photo of مراجعة اللوائح الانتخابية.. تقديم طلبات القيد ونقل القيد من 2 يونيو إلى 1 يوليوز

مراجعة اللوائح الانتخابية.. تقديم طلبات القيد ونقل القيد من…

2021-06-01 / 11:31 صباحًا
Photo of اليوم.. القضاء الإسباني يستمع للمجرم غالي من داخل المستشفى

اليوم.. القضاء الإسباني يستمع للمجرم غالي من داخل المستشفى

2021-06-01 / 9:45 صباحًا
Photo of ”مريم وحساة“ تكشف لـ”هبة بريس”التفاصيل الكاملة لاسترجاعها ”الصندوق المسروق” (+فيديو)

”مريم وحساة“ تكشف لـ”هبة بريس”التفاصيل الكاملة لاسترجاعها ”الصندوق المسروق”…

2021-05-31 / 11:44 مساءً
Photo of العثماني : الحكومة أولت عناية كبرى للورش الاجتماعي

العثماني : الحكومة أولت عناية كبرى للورش الاجتماعي

2021-05-31 / 11:29 مساءً

‫6 تعليقات

  1. كلام جميل وكلام معقول نحن تحت الأوامر الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ونحن على استعداد للدفاع على سيادة الوطن من طنجة إلى لكويرة ويحيى الملك

  2. برافو برافو برافو دائما مغربي و افتخر بغونا او كرهونا عاش الملك وعاش شعبه في ظل حكمه اللهم انصرنا على كل اعداء وطننا الحبيب

  4. لما لا يفكر المسؤولون المغاربة في فتح خطوط بحرية مع البرتغال من اجل دخول مغاربة العالم الى وطنهم لتخفيف الازمة الاقتصادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق