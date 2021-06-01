نشطاء الفايسبوك يشيدون بمواقف المغرب و ردود فعله القوية تجاه إسبانيا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

“هكذا نريد مسؤولينا و هكذا نريد وطننا، كبرها تصغار و لي جبدك عطيه مهما كان إسمه”، بهاته الكلمات عبر أحد الشباب عن رد فعل الخارجية المغربية مساء أمس على تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية غير المسؤول تجاه المغرب.

و كتب آخر: “برافو للخارجية المغربية، دروس بالمجان لمن يتبجح علينا بالإنسانية”، لتضيف معلقة ثانية: “هاد الإسبان باقين غالطين و يسحب ليهم مغرب شحال هادي هو مغرب اليوم، مازال مامسروطش ليهم المغرب من زمان و المعارك التي سحقوا فيها بأنوال و المسيرة الخضراء و غيرهما كثير”.

و علق ناشط آخر: “ملي كتقرا بلاغات الخارجية المغربية تزداد فخرا بكونك مغربي، و كتعطيك إحساس بالقوة و الفخر و الاعتزاز، سالينا من لعب دراري، اليوم المغرب لن يقبل بأي مزايدات، يا معانا يا ضدنا”

و مباشرة فور صدور البيان الأول للخارجية المغربية، انهالت التعليقات المشيدة برد الفعل المغربي حيث قوبلت هاته الخطوة بتنويه و دعم كبيرين من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا التنويه زكاه رد الخارجية ساعات فقط بعد ذلك، حيث ردت على بيدرو سانشيز الذي حاول تغليط الرأي العام الإسباني و الدولي بكون الأمر له علاقة فقط بالهجرة و هو ما دفع وزارة بوريطة للرد سريعا و ببلاغ يتضمن دروسا مستفيضة في التواصل و فنون الرد و الديبلوماسية الراقية.

بلاغي وزارة الخارجية المغربية حظي بإعجاب كبير من جل المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنه و كما سبق الإشارة له مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم، و أي بلد كيفما كان شأنه و إسمه يريد من وطننا احترامه فعليه أولا باحترامنا و احترام سيادتنا و مقدساتنا التي هي محط إجماع كل المغاربة و في مقدمتها الصحراء المغربية قضية المغاربة الأولى.

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