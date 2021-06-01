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مجلس الشامي ينتقد تركيز الحوار الاجتماعي على الزيادة في الأجور

2021-06-01 / 11:50 صباحًا
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هبة بريس - الدار البيضاء

انتقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي الذي يوجد على رأسه أحمد رضى الشامي تركيز الحوار الاجتماعي بالمغرب على الزيادة في الأجور على حساب مواضيع أخرى رغم أهميتها.

وانتقد المجلس السالف الذكر في تقرير حديث له تركيز الحوار الاجتماعي في المغرب على موضوع الزيادة في الأجور، كما دعا إلى العمل على توسيع مواضيع الحوار الاجتماعي من قبيل أن يتناول الحوار فضلا عن المواضيع التقليدية المرتبطة بالشغل قضايا وتحديات أخرى.

و اقترح المجلس على المتداخلين في الحوار الاجتماعي مناقشة مواضيع مثل التكوين ومحاربة البطالة وتشجيع مشاركة المرأة في مجال العمل، وتكريس المساواة بين الجنسين في العمل وتنافسية المقاولات ومردودية المرفق العام واستقطاب الاستثمار وآثار التكنولوجيا الرقمية وقضايا البيئة ومستقبل الشغل.

كما طالب المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي بضرورة دمج مضامين الحوار الاجتماعي ضمن مواد تكوين طلبة شعب القانون والاقتصاد وتدبير المقاولات وتدبير الموارد البشرية في الجامعات ومعاهد التكوين العالي والتكوين المهني، و إدراج مواضيع في مقررات التربية الوطنية ترسخ قيم الحوار في الناشئة وتعرفها على دور المقاولة والنقابة والحوار الاجتماعي.

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‫4 تعليقات

  3. بالسيف ما تقول هاد الكلام السي الشامي لانك تأخد الملايين في الشهر زيادة على الإمتيازات التي لا تعد ولا تحصى أما أغلب الموضفين البسطاء يكملون الشهر بالكريدي

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