خالد الجامعي

بعد معاناة مع المرض.. وفاة الصحفي خالد الجامعي

2021-06-01 / 10:47 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

توفي صباح يومه الثلاثاء، الصحافي والمحلل السياسي خالد الجامعي، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

وحسب مصدر مقرب، فقد لفظ الجامعي أنفاسه الأخيرة، صباح اليوم بمنزله بالرباط.

هذا ويعد الراحل خالد الجامعي من أحد أعمدة الصحفيين المغاربة، حيث شغل منصب رئيس تحرير سابق لجريدة “لوبينون”، كما كان عضوا في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.

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