إسرائيل تعلن خطوة جديدة لتشجيع المصدرين إلى المغرب

هبة بريس - وكالات

أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، اتخاذ خطوة جديدة لتشجيع المصدرين إلى كل من المغرب والبحرين، التي وقعت معهما تل أبيب اتفاقيات أواخر السنة الماضية.

وبحسب موقع “جلوبس” الاقتصادي العبري، فقد أعلنت الشركة الحكومية للتأمين ضد مخاطر التجارة الخارجية (أشرا) البدء في التأمين على المصدرين الإسرائيليين للمغرب والبحرين.

وفي المرحلة الأولى، ستوفر الشركة أطر تأمين ائتماني بمبلغ يقارب 100 مليون دولار للمصدرين إلى البحرين و200 مليون دولار للمصدرين إلى المغرب.

ويدور الحديث في الأساس عن أطر الصفقات والمشاريع طويلة الأجل التي تصل إلى 15 عاما.

ويحمي تأمين الائتمان المصدر من عدم السداد من العميل نتيجة صعوبات مالية أو حدث سياسي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح للبنوك بتوفير حد ائتمان للمعاملات عندما تكون بوليصة التأمين ضمانا للتمويل وتسمح للمصدر باستلام الدفعة مقدما.

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