ضمنها المغرب.. روسيا تعلن استئناف رحلاتها الجوية مع 8 دول
هبة بريس - وكالات
أعلن مقر عمليات مكافحة كورونا في روسيا عن استئناف الرحلات الجوية مع 8 دول، منها لبنان والمغرب وزيادة الرحلات الجوية مع 10 دول منها مصر وقطر، ابتداءً من 10 يونيو، إضافة إلى رفع القيود عن بريطانيا وتمديد الحظر مع تركيا.
وجاء في البيان: “قرر مقر العمليات أن يستأنف، على أساس متبادل، اعتبارًا من 10 يونيو 2021، الرحلات الدولية الجوية المنتظمة مع الدول التالية: النمسا (موسكو – فيينا مرتين في الأسبوع)؛ المجر (موسكو – بودابست مرتين في الأسبوع)؛ لبنان (موسكو- بيروت مرة واحدة في الأسبوع)”.
وتابع البيان: “روسيا تزيد عدد الرحلات الجوية مع اليونان وأذربيجان وأرمينيا وقطر وأوزبكستان وطاجيكستان ومصر وصربيا وبيلاروسيا وألمانيا منذ 10 يونيو”.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0