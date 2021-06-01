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ضمنها المغرب.. روسيا تعلن استئناف رحلاتها الجوية مع 8 دول

2021-06-01 / 9:33 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن مقر عمليات مكافحة كورونا في روسيا عن استئناف الرحلات الجوية مع 8 دول، منها لبنان والمغرب وزيادة الرحلات الجوية مع 10 دول منها مصر وقطر، ابتداءً من 10 يونيو، إضافة إلى رفع القيود عن بريطانيا وتمديد الحظر مع تركيا.

وجاء في البيان: “قرر مقر العمليات أن يستأنف، على أساس متبادل، اعتبارًا من 10 يونيو 2021، الرحلات الدولية الجوية المنتظمة مع الدول التالية: النمسا (موسكو – فيينا مرتين في الأسبوع)؛ المجر (موسكو – بودابست مرتين في الأسبوع)؛ لبنان (موسكو- بيروت مرة واحدة في الأسبوع)”.

وتابع البيان: “روسيا تزيد عدد الرحلات الجوية مع اليونان وأذربيجان وأرمينيا وقطر وأوزبكستان وطاجيكستان ومصر وصربيا وبيلاروسيا وألمانيا منذ 10 يونيو”.

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